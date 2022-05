Παράξενα

Ηράκλειο: μωρό “ξεπόρτισε” τα μεσάνυχτα από το σπίτι!

Οι γονείς αντιλήφθηκαν οτι η μικρούλα είχε βγει από το σπίτι όταν τους χτύπησε την πόρτα το πρωί η αστυνομία.

Το απίστευτο περιστατικό, που μόνο σε ταινία θα το φανταζόταν κανείς συνέβη στη Χερσόνησο του Ηρακλείου.

Μία μπέμπα μόλις 2 ετών, το "έσκασε" από το σπίτι της και μάλιστα οι γονείς της το κατάλαβαν όταν τους χτύπησαν την πόρτα αστυνομικοί, το πρωί.

Το κοριτσάκι, εντόπισε ένας 61χρονος Ελληνο-Φιλιππινέζος, ο οποίος περνούσε από το σημείο, όταν σχόλασε από την εργασία του, σε ταβέρνα της περιοχής. Εν τέλει η μπέμπα μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί.

Οι γονείς της μικρούλας, βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ όταν αντιλήφθηκαν ότι η μικρουλα τους έλειπε, καθώς πίστευαν ότι κοιμόταν στην κούνια της.

Με λυγμούς ο πατέρας στο δικαστήριο

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου με τον πατέρα να παραπέμπεται στο εδώλιο με την κατηγορία της έκθεσης κατά συναυτουργία (ως προς τη μητέρα η δικογραφία διαχωρίστηκε).

Ο άνδρας, ξέσπασε σε κλάματα αναλογιζόμενος τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο παιδάκι τους. «Ευχαριστούμε τον Θεό και τον άνθρωπο που το βρήκε το παιδί…» είπε με λυγμούς.

«Είστε από τους τυχερούς» σχολίασε η πρόεδρος στον πατέρα. «Άλλοι σε ένα δευτερόλεπτο τα χάνουν όλα. Το πήρατε το μάθημα» είπε.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του πατέρα, κ. Παντελή Ρυακιωτάκη, νωρίς εκείνο το βράδυ ο εντολέας του ειδοποιήθηκε για το θάνατο της υπερήλικης γιαγιάς του και έτσι έφυγε για το χωριό προκειμένου να βοηθήσει στη διεκπεραίωση των διαδικαστικών της κηδείας.

Η σύζυγος με την μπέμπα έμειναν στο σπίτι. Η μαμά έπαιξε με το κοριτσάκι περίπου μέχρι τις 11 τη νύχτα οπότε και το έβαλε να κοιμηθεί στην κούνια του, στο παιδικό υπνοδωμάτιο και στη συνέχεια σιδέρωσε κάποια ρούχα και κοιμήθηκε.

Ο μπαμπάς επέστρεψε στην οικία τους γύρω στις 2.15 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Επειδή γύρισε αργά, μπήκε στο σπίτι αθόρυβα για να μην τις ξυπνήσει. Η «βόμβα» έσκασε το πρωί όταν οι αστυνομικοί, όπως προαναφέρθηκε, χτύπησαν το κουδούνι της κατοικίας.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι οι γονείς έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσουν αυτό το κοριτσάκι, το οποίο μεγαλώνουν με πολλή αγάπη και στοργή. Η μπέμπα πηγαίνει σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό, η μονοκατοικία της οικογένειας είναι γεμάτη παιχνίδια ενώ διαθέτει και παιδότοπο.

Ο πατέρας κηρύχθηκε αθώος, ενώ διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τεχνικό προκειμένου να εγκαταστήσει δέσμες πέριξ της κατοικίας και συστήματα συναγερμού σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα για να είναι σίγουροι ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί.

