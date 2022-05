Αθλητικά

Άντριαν Πέιν: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή του πυροβολισμού

Τα ουρλιαχτά της μάνας και η έκκληση για βοήθεια στον πυροβολισμό του 31χρονου καλαθοσφαιριστή.

Λίγες ώρες μετά την είδηση πως ο δημοφιλής μπασκετμπολίστας, Έιντριαν Πέιν δολοφονήθηκε, είδε το φως της δημοσιότητας ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που δέχθηκε τον μοιραίο πυροβολισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Έιντριαν Πέιν πυροβολήθηκε εν ψυχρώ σε περιοχή του Ορλάντο τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/5) με τις τοπικές Αρχές να ανακοινώνουν πως ένας άνδρας δολοφονήθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Έγκρετ Σόρς Ντράιβ, προάστιο της πόλης της Φλόριντα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τις Αρχές να έχουν ήδη στα χέρια τους τον ύποπτο για τη δολοφονία, τον 29χρονο, Λόρενς Ντόριτι.

Όπως αναφέρει το «FOX35» της Φλόριντα, στο βίντεο ακούγεται η μητέρα του να φωνάζει για βοήθεια η οποία στη συνέχεια μιλούσε με την άμεσο δράση λέγοντας «παρακαλώ βοηθήστε με, πυροβόλησε το παιδί μου. Δεν ξέρω την διεύθυνση, τον πυροβόλησε, πέθανε, παρακαλώ βοηθήστε με».

