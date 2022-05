Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Γενναιότερες επιδοτήσεις στο ρεύμα Μάιο – Ιούνιο

Ο Υπουργός Οικονομικών στον ΑΝΤ1 για τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, τα αναδρομικά, τους φόρους και τον ΕΝΦΙΑ.

Για τα μέτρα επιδότησης του ρεύματος, τον ΕΝΦΙΑ, την ακρίβεια και τους φόρους μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Εισαγωγικά, ο Χρήστος Σταϊκούρας, εξήγησε ότι λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2020 και όχι του 2021, καθώς «το 2021 οι περισσότεροι πολίτες είχαν αύξηση εισοδημάτων.

Όταν έχεις ανάκαμψη, αντί για ύφεση, δεν μπορείς να πας ανά περίπτωση. Το 73% των μέχρι τώρα δηλώσεων δεν θα πληρώσει ή θα έχει επιστροφή φόρου

Καλύπτουμε το 95% των εξόδων, άρα έχουμε κάνει το καλύτερο για τους περισσότερους. Αν αλλάξουμε το 2021, θα βγουν περισσότεροι από αυτούς που θα μπουν».

Διευκρίνισε για τρεις κατηγορίες προβλημάτων ότι θα λύνονται από την πλατφόρμα που θα ανοίξει για την αναδρομική επιστροφή της αύξησης στο ρεύμα.

Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις:

Αλλαγή δηλωθείσας κατοικίας, η οποία θα γίνεται μέσω της δήλωσης στο Taxisnet.

Στην περίπτωση που ο λογαριασμός εκδίδεται σε όνομα θανόντα.

Και τις περιπτώσεις φοιτητών, όπου ξεκαθάρισε πως «θα καλυφθεί το σύνολο των φοιτητών, ακόμα κι αν τα σπίτια δηλώνονται ως κύριες κατοικίες των γονέων».

Ξεκαθάρισε, επίσης ότι, θα καλυφθούν και τα κοινωνικά τιμολόγια, αλλά και εκείνα όσων είχαν αδυναμία να τα πληρώσουν.

Νέες επιδοτήσεις στο ρεύμα

Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι, τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, θα έρθουν νέες και πιο γενναίες επιδοτήσεις στο ρεύμα.

Αφενός θα αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης της αύξησης, στο 86%, μέτρο που θα περιλαμβάνει και τις μη κύριες κατοικίες, αφετέρου, θα καλύπτονται και οι καταναλώσεις άνω των 300 κιλοβατώρων, σε ποσοστό 50%.

Όσο αφορά στις επιχειρήσεις, θα υπάρξει κι εκεί επιδότηση που θα φτάνει το 80% της αύξησης στο ρεύμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργού, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα έχει ανοίξει και τα χρήματα θα έχουν καταβληθεί μέσα στον Ιούνιο.

Τα μέτρα ελάφρυνσης

Αναφερόμενος στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πληθυσμού, ο Υπουργός ανέφερε τα εξής:

Επίδομα θέρμανσης

Αύξηση του κατώτατου μισθού

Οι περισσότεροι δεν θα πληρώσουν φόρο

ΕΝΦΙΑ μειωμένος κατά 380 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι,

Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μέτρα εθνικά και πέραν των ευρωπαϊκών αποφάσεων.





Για τα υπερέσοδα των επιχειρήσεων ενέργειας, είπε ότι, το πόρισμα δεν έχει φτάσει ακόμα στο υπουργείο Οικονομικών, διαβεβαιώνοντας ότι, υπάρχει πλάνο και «τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στους πολίτες.

Τόνισε, επίσης, ότι θα υπάρξει επιδότηση στο ντίζελ κατά 40 εκατομμύρια ευρώ για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο.

Φόροι στα καύσιμα και νέα μέτρα στήριξης

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων στα καύσιμα, ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι, η Ελλάδα ακολουθεί την ενδεδειγμένη πολιτική, της στήριξης δηλαδή των αδυνάμων μέσω άλλων οδών, όπως η επιστροφή χρημάτων από το ρεύμα, πολιτική όμοια με αυτήν που ακολουθείται από χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

«Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα, ό,τι και να σας πω, θα μου είτε κάντε κι άλλα. Αλλά υπάρχουν περιορισμοί γιατί είναι χρήματα των φορολογουμένων», είπε σχετικά, παρατηρώντας πως «η Ελλάδα έχει βοηθήσει περισσότερο τους αδύναμους».

Στο ενδεχόμενο διεύρυνσης των μέτρων στήριξης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ξεκαθάρισε ότι, «με τα σημερινά δεδομένα, εξαντλήσαμε το χώρο που είχαμε», εξηγώντας ότι, «όσοι ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει κι άλλα, ζητούν από την κυβέρνηση να δανειστεί».

Σε επίμονες ερωτήσεις για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα, τόνισε ότι, «στα καύσιμα η μείωση των φόρων είναι για όλους, αν κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε την αναδρομικότητα», που αφορά τους πιο αδύναμους.

«Για να υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα, όπως είναι η αύξηση του ηλεκτρικού ή του ΕΝΦΙΑ, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα», σημείωσε σχετικά, συμπληρώνοντας πως, «μέχρι σήμερα, δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει μείωση της κατανάλωσης στα καύσιμα».

Και στο ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως, «σήμερα εξαντλήσαμε το δημοσιονομικό χώρο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με την επιδότηση στο ρεύμα, στο ντίζελ και τον ΕΝΦΙΑ», αλλά, «αν ο προϋπολογισμός είναι καλύτερος το επόμενο διάστημα, κυρίως λόγω του τουρισμού, δεν έχουμε λόγο να μην το εκμεταλλευτούμε».

Στοχευμένα μέτρα στον πρωτογενή τομέα

Κληθείς να δώσει πλάνο στήριξης στην κτηνοτροφία και τις καλλιέργειες, είπε πως, «πριν από δύο 2 εβδομάδες δώσαμε 47 εκατομμύρια στους κτηνοτρόφους, καλύψαμε τον πρωτογενή τομέα» και «θα καλύψουμε πάνω από το 90% του κόστους ενέργειας».

«Είχαμε κι έχουμε στοχευμένα μέτρα στον πρωτογενή τομέα», κατέληξε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

