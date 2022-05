Αθλητικά

NBA - Μπακς: Ο εκπληκτικός Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετός

Ισοφάρισαν με τους Μπακς οι Σέλτικς, στα ημιτελικά του ΝΒΑ, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν για το τελευταίο ματς τους.

Παίζοντας εξαιρετικά στην 4η περίοδο και με τον Αλ Χόρφορντ να κάνει απίθανο ματς οι Σέλτικς επικράτησαν των Μπακς στο Μιλγουόκι με 116-108 και ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.

Οι Σέλτικς έπαιζαν με την «πλάτη στον τοίχο» καθώς ενδεχόμενη νίκη των Μπακς, θα τους έφερνε στο 3-1 και τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για τη συνέχεια. Παρόλα αυτά, οι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ακόμη ένα σπουδαίο ματς, ήταν μπροστά στο σκορ στο τέλος της 3η περιόδου με 80-73. Οι «Κέλτες» όμως ήταν ασταμάτητοι στην 4η περιόδο και με επιμέρους σκορ 43-28 κατάφεραν να φτάσουν τελικά στη νίκη και να επανακτήσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (14/28 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 6/11 βολές), 18 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 41 λεπτά συμμετοχής αλλά ήταν απελπιστικά μόνος στην επίθεση εκεί όπου το κενό του Κρις Μίντλετον φάνηκε δυσαναπλήρωτο. Από εκεί και πέρα ο Μπρουκ Λόπεζ είχε 17 πόντους ενώ Τζρου Χόλιντεϊ είχε 16 πόντους αλλά με 5/22 σουτ (22,7%).

Για τη Βοστώνη ο 35χρονος Αλ Χόρφορντ έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 30 πόντους σουτάρωντας με εξαιρετικά ποσοστά (6/7 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 3/4 βολές) ενώ 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ πρόσθεσε ο Τζέισον Τέιτουμ.

Η σειρά μετεφέρεται στη Βοστώνη με το Game 5 να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/5) στις 02:00.

Στο Σαν Φρανσίσκο, οι Γουόριορς εκμεταλεύτηκαν την απουσία του Τζα Μοράντ (τραυματισμός) και επικράτησαν των Γκρίζλις με 101-98 παίρνοντας προβάδισμα στις νίκες με 3-1.

Ο Στεφ Κάρι, ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 32 πόντους από τους οποίους τους 18 τους πέτυχε στην 4η περιόδο του αγώνα. Μάλιστα ο άσος των «πολεμιστών» έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της λίγκας που έφτασε τα 500 εύστοχα τρίποντα στα playoffs επιβεβαιώνοντας και πάλι τον τίτλο του καλύτερου σουτέρ όλων των εποχών.

Για το Μέμφις ο Τζάρεν Τζάκσον σημείωσε 21 πόντους ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Τάιους Τζόουνς και 17 ο Κάιλ Άντερσον.

Το Game 5 της σειράς θα διεξαχθεί στο Μέμφις τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/5) στις 04:30.

