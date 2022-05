Πολιτική

“Γιατρός για όλους”: Προς ψήφιση το νομοσχέδιο

Οι τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο αύριο θα τεθεί προς ψήφιση.

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων ξεκινάει σήμερα στην Ολομέλεια η διήμερη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», η ψήφισή του οποίου θα γίνει αύριο.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, έχουν κατατεθεί τρεις υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη, με διατάξεις που αφορούν μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και την καταβολή των μηνιαίων δόσεων. Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης αγροτικών ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Μέτρα αποκατάσταση των ζημιών σε καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού. Η δεύτερη και η Τρίτη τροπολογία έχει κατατεθεί από το υπουργείο Υγείας σχετικά με την φαρμακευτική δαπάνη καθώς και με διατάξεις που αφορούν τις πρακτικές μεταστροφής, τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας Υγείας ΑΕ. Τις αποζημιώσεις νοσηλίου - τροφείων φορέων κοινωνικής φροντίδας και την πλήρωση κενών θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών σε φορέων του υπουργείου Υγείας πριν τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, έχουν κατατεθεί και οι τροπολογίες των κομμάτων της Αντιπολίτευσης σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τροπολογία για την «προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από τις εντολές διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλής προερχόμενης από ρήτρες αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».

Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για τη «Ρύθμιση τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης» και το ΚΚΕ για την «Κατάργηση της Ρήτρας αναπροσαρμογής, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος».

Παράλληλα, από βουλευτικές τροπολογίες, έχουν κατατεθεί τρεις: Του βουλευτή της ΝΔ Νικήτα Κακλαμάνη σχετικά με την «Αναγνώριση Συλλόγων Ασθενών και Συλλόγων ατόμων με αναπηρία ως συνομιλητών της Πολιτείας στην διαμόρφωση πολιτικών Υγείας και θεμάτων παροχής υπηρεσιών Υγείας», του βουλευτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Μαραβέγια για την «Λειτουργία διαγνωστικών εργαστηρίων σε μικρούς νησιωτικούς δήμους» και του βουλευτή της ΝΔ Θανάση Μπούρα για την «Στελέχωση Περιφερειακού Ιατρείου Βιλίων».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ψηφίσθηκε από τη ΝΔ. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25, ενώ ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης κατά την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωση στην Επιτροπή έχει προαναγγείλει ότι θα επεξεργαστεί τις προτάσεις που έγιναν και θα προχωρήσει σε σχετικές βελτιώσεις και προσθήκες.

