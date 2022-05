Συνταγές

Μενταγιόν ψαρονέφρι με πιπεριές, βαλσάμικο και μέλι από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Μια εξαιρετικά γευστική συνταγή που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους, προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μενταγιόν ψαρονέφρι με πιπεριές | Τα υλικά:

1 τμχ ψαρονέφρι

1 κ.σ βούτυρο

1 κ.σ ελαιόλαδο

2 κ.σ αλεύρι

1 κρεμμύδι

1 σκ.σκόρδο

2 πράσινες πιπεριές

100 ml ζωμό βοδινό

4 κ.σ βαλσάμικο

1 κ.σ μέλι

2 κ.σ κρέμα γάλακτος

Μενταγιόν ψαρονέφρι | Η συνταγή:

Αλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουνε το ψαρονέφρι.

Βάζουμε σε ένα τηγάνι ελαιόλαδο και βούτυρο και σοτάρουμε καλά να πάρει χρώμα, έχοντας μέσα 1 σκελίδα σκόρδο.

Στη συνέχεια το βάζουμε στο ξύλο κοπής μας και κόβουμε σε μενταγιόν ( κόβουμε 5 τεμάχια ) τοποθετούμε πάλι στο τηγάνι, προσθέτουμε ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τις πιπεριές σε χοντρά κομμάτια, λίγο ψιλοκομμένο σκόρδο και σβήνουμε με το βαλσάμικο.

Έπειτα προσθέτουμε τον ζωμό, το μέλι και αφήνουμε να δέσει λίγο η σάλτσα μας και να ψηθεί το ψαρονέφρι.