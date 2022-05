Κοινωνία

Κως: εκδίδεται στην Φινλανδία για βιασμό ανηλίκης

Την απόλυτη φρίκη, είχε βιώσει στα χέρια του άνδρα που συνελήφθη, ένα κοριτσάκι 7 ετών.

Ένας 46χρονος άνδρας, συνελήφθη στη Φινλανδία και θα εκδοθεί σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Όουλου Φιλανδίας καθώς κατηγορείσαι για τον βιασμό ανήλικης.

Ο άνδρας από την Κω, θα δικασθεί για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού και για διακεκριμένη περίπτωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου, με βούλευμα που εξέδωσε μετά από δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου.

Ο 46χρονος, συνελήφθη, την 20ή Απριλίου 2022 καθώς σύμφωνα με μήνυμα του SIRENE Φινλανδίας, το οποίο κοινοποιήθηκε στις Ελληνικές Αρχές, διώκεται για το ό,τι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου 2009, εκμεταλλευόμενος την ανυπερασπιστότητα του παιδιού ηλικίας 7 – 8 ετών, το εξανάγκασε σε σεξουαλική επαφή απειλώντας να χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιώντας βία.

όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μπήκε σε δωμάτιο του θύματος σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, την άρπαξε, την άγγιξε κάτω από το πουκάμισο και το παντελόνι και την πήγε στο κρεβάτι και με χρήση βίας, φέρεται να την βίασε τρεις φορές και να ασέλγησε εις βάρος της απειλώντας της ότι θα έκανε κακό στους συγγενείς της αν έλεγε σε κάποιον τι είχε συμβεί.

Αυτός ισχυρίζεται, ότι τα αναφερόμενα στο σε βάρος του εκδοθέν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι ψευδή.

Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου.

Πηγή: dimokratiki.gr

