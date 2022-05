Κοινωνία

Νέο Ψυχικό - Φωτιά: πέθανε πριν δει το νεογέννητο εγγόνι της

Ανείπωτη τραγωδία με θύμα ένοικο διαμερίσματος, πάνω από εκείνο στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σε τραγωδία κατέληξε η εκδήλωση φωτιάς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, σε πολυκατοικία, επί της οδού Παρίτση, στο Νέο Ψυχικό.

Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος, η ένοικος του οποίου, που μαγείρευε την ώρα εκείνη, κατάφερε να βγει από το σπίτι και να κατέβει στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, 12 στελέχη της οποίας έφθασαν με 4 οχήματα και ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, από την οποία αναδύονταν πυκνοί τοξικοί καπνοί που είχαν καλύψει και το κλιμακοστάσιο.

Ψάχνοντας στο κτήριο, εντόπισαν νεκρή στην σκάλα, την ένοικο διαμερίσματος που βρίσκεται στον τρίτο όροφο, δύο ορόφους πάνω από το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία έχασε τις αισθήσεις της, προσπαθώντας να ανέβει στην ταράτσα για να μην κινδυνεύσει από τις φλόγες και τους καπνούς.

Δυστυχώς όμως, η πόρτα της ταράτσας ήταν κλειδωμένη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί, να χάσει τις αισθήσεις και να αφήσει την τελευταία πνοή της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, που μετέδωσε το Star, σήμερα η άτυχη γυναίκα έγινε γιαγιά για πρώτη φορά, αλλά δεν πρόλαβε καν να δει το εγγόνι της!

«Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα στο κλιμακοστάσιο τριώροφου κτιρίου, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επί της οδού Παρίτση στο Νέο Ψυχικό Αττικής, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα», αναφέρει η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.





