Γλυκά Νερά: Απολογία Αναγνωστόπουλου στην επέτειο του φόνου της Καρολάιν

Ακριβώς έναν χρόνο από την δολοφονία της νεαρής μητέρας, θα απολογηθεί ο δολοφόνος της, μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων. Το ρολόι της Καρολάιν και τα “κλάμματα” του πιλότου.

Ακριβώς την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την δολοφονία της Καρολάιν, μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, από τον ίδιο τον σύζυγο της, που αποκαλύφθηκε και συνελήφθη αρκετές εβδομάδες αργότερα, ήρθε η ώρα της απολογίας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τις στιγμές που η άτυχη νεαρή μητέρα «μαρτύρησε» στα χέρια του.

Ο 34χρονος πιλότος σήμερα μετά τις 10 το πρωί θα κληθεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να δώσει εξηγήσεις για εκείνα που έγιναν τη νύχτα που σήμανε το τέλος της ζωής της Καρολάιν, αλλά και το τέλος της ζωής που ζούσε μέχρι τότε ο ίδιος ο πιλότος και η νεογέννητη κόρη του ζευγαριού.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν την εν ψυχρώ δολοφονία της 20χρονης , την άγρια θανάτωση της σκυλίτσας Ρόξυ και τις ψευδείς καταγγελίες και καταθέσεις που έδινε επί 37 ημέρες ο δράστης του εγκλήματος, εμφανιζόμενος ως επιζών μίας φρικτής ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 στην μεζονέτα στα Γλυκά Νερά.

Το έγκλημα του 34χρονου πιλότου σε βάρος της βρετανικής υπηκοότητας μητέρας του παιδιού του είναι ένα ομολογημένο έγκλημα, ωστόσο με αυτά που θα πει σήμερα ο κατηγορούμενος πιθανότατα θα επιχειρήσει να αιτιολογήσει την σκληρότητα απέναντι στην γυναίκα που μερικά χρόνια πριν ερωτεύτηκε και πάσχισε να "γοητεύσει", απέναντι στο παιδί του που το άφησε δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας του αλλά και στο κουταβάκι που λάτρευε η Καρολάιν.

Η Καρολάιν, αναφέρεται στην δικογραφία, είχε έναν αργό "αγωνιώδη" θάνατο καθώς πάσχιζε να αναπνεύσει επί έξι ολόκληρα λεπτά. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε με ένα ύφασμα τυλιγμένο στο λαιμό της, δεμένη πισθάγκωνα με το μωρό της να κοιμάται ακουμπισμένο στην πλάτη της, ενώ η Ρόξυ ήταν κρεμασμένη με το λουρί της στο κάγκελο της εσωτερικής σκάλας.

Ο πιλότος αναμένεται ότι θα επιχειρήσει να πείσει τους δικαστές ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμώ, ότι ο ίδιος προκλήθηκε από την "επιθετική συμπεριφορά της Καρολάιν απέναντι στο παιδί" και ότι δεν προσχεδίασε τίποτε απολύτως. Στην απολογία του στον Ανακριτή ο 34χρονος είχε υποστηρίξει πως δεν ισχύει ότι προσχεδίασε το έγκλημα, πως δεν ισχύει ότι βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ότι "έτερα γεγονότα πυροδότησαν" την αντίδρασή του.

Τότε είχε ισχυριστεί επίσης πως όλη η εν συνεχεία "σκηνοθεσία" έγινε αποκλειστικά για να προστατέψει το παιδί και να μην το χάσει αν ομολογούσε την πράξη του. "Για να μεγαλώσει η κόρη μου τουλάχιστον με τον πατέρα της", όπως ανέφερε στο υπόμνημα που είχε παραδώσει.

Η απολογία του 34χρονου αναμένεται πως θα διαρκέσει αρκετές ώρες καθώς αφού πει όσα ο ίδιος θελήσει, θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις του δικαστηρίου και των συνηγόρων των δύο πλευρών.

Η επόμενη δικάσιμος που έχει δώσει το δικαστήριο είναι για την Δευτέρα 16 Μαΐου.

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μαρτύρων

Στις τελευταίες κινήσεις της Καρολάιν Κράουτς όπως καταγράφηκαν από το ρολόι μέτρησης παλμών που φορούσε η 20χρονη, στράφηκε η προσοχή του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου ολοκληρώθηκαν την Τρίτη οι καταθέσεις των μαρτύρων όπως και η ανάγνωση των εγγράφων της δικογραφίας. Έτσι, κατά την αυριανή συνεδρίαση το δικαστήριο θα ακούσει την απολογία του 34χρονου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Το δικαστήριο, μετά από αίτημα που υπέβαλε η εισαγγελέας, κάλεσε σε κατάθεση έναν από τους συντάκτες των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης της Αστυνομίας σχετικά με τις καταγραφές του ηλεκτρονικού ρολογιού που φορούσε η 20χρονη το βράδυ της δολοφονίας, αλλά και της κάμερας ασφαλείας της μεζονέτας στα γλυκά Νερά.

Ο μάρτυρας κλήθηκε κυρίως να δώσει ερμηνεία στην ένδειξη του ρολογιού που εμφανίζει να έχουν πραγματοποιηθεί 17 βήματα, με απόσταση 12,89 μέτρα σε χρόνο 5 δευτερολέπτων, ελάχιστο χρόνο πριν το έγκλημα. Το θέμα είναι κρίσιμο, ώστε να έχει το δικαστήριο συγκεκριμένη εικόνα για την θέση της 20χρονης στον αμέσως προηγούμενο χρόνο από εκείνον που κατέληξε με ασφυκτικό θάνατο από τα χέρια του κατηγορούμενου που της έκλεισε την αναπνοή πιέζοντας την με ένα μαξιλάρι.

Ο ειδικός των εγκληματολογικών εργαστηρίων, που κατέθεσε ως πραγματογνώμονας, τόνισε στους δικαστές ότι η επίμαχη καταγραφή του ρολογιού δεν δηλώνει πως το θύμα ήταν ξύπνιο. Σύμφωνα με τον μάρτυρα η καταγραφή θα μπορούσε να αφορά κινήσεις που έκανε η Καρολάιν στον ύπνο της κατά τον καταγεγραμμένο χρόνο των 5 δευτερολέπτων.

Πρόεδρος : Προκύπτουν 17 βήματα που αντιστοιχούν σε 12,89 μέτρα σε χρονικό διάστημα 5 δευτερολέπτων χωρίς καταγραφή αύξησης παλμών. Όλο αυτό είναι λίγο παράλογο, να διανύσει τόσα μέτρα σε τόσο χρόνο…

: Προκύπτουν 17 βήματα που αντιστοιχούν σε 12,89 μέτρα σε χρονικό διάστημα 5 δευτερολέπτων χωρίς καταγραφή αύξησης παλμών. Όλο αυτό είναι λίγο παράλογο, να διανύσει τόσα μέτρα σε τόσο χρόνο… Μάρτυρας : Ο αισθητήρας καταγράφει κάθε κίνηση με το ρολόι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τί ακριβώς έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει με μία παρατεταμένη κίνηση του χεριού.

: Ο αισθητήρας καταγράφει κάθε κίνηση με το ρολόι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τί ακριβώς έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει με μία παρατεταμένη κίνηση του χεριού. Πρόεδρος : Συνεχίζει να καταγράφει μετά τον θάνατο;

: Συνεχίζει να καταγράφει μετά τον θάνατο; Μάρτυρας : Μπορεί, αν μεταφέρεται το ρολόι και ας μην το φοράει κάποιος.

: Μπορεί, αν μεταφέρεται το ρολόι και ας μην το φοράει κάποιος. Εισαγγελέας : Πως γίνεται να καταγράφει κίνηση αφού το θύμα κοιμάται;

: Πως γίνεται να καταγράφει κίνηση αφού το θύμα κοιμάται; Μάρτυρας: Το ρολόι καταλαβαίνει κίνηση και το μεταφράζει σε μέτρα και σε βήματα. Μπορεί να γίνει μια κίνηση χεριού, να γύρισε το θύμα πλευρό στο ύπνο του

Στο δικαστήριο αναγνώστηκαν μεταξύ άλλων και αποσπάσματα από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της 20χρονης που αφορούσαν την γέννηση της κόρης του ζευγαριού και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το μωράκι. Στο άκουσμα των σκέψεων και των συναισθημάτων της 20χρονης για το νεογέννητο μωρό, ο κατηγορούμενος άρχισε να κλαίει έντονα, για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης του.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκαν επίσης και οι ένορκες καταθέσεις επτά προσώπων, φίλων και γνωστών του Αναγνωστόπουλου, που δεν θέλησαν να βρεθούν στο δικαστήριο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ως μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορούμενου, η οποία μεταξύ άλλων εκτίμησε πως οι γονείς του 34χρονου δεν βρίσκονται στο δικαστήριο για να βρίσκονται κοντά στην εγγονή τους, την κόρη του 34χρονου και της Καρολάιν. Συμπλήρωσε επίσης πως στην απόφαση τους έπαιξε ρόλο και η «πολύ άσχημη εμπειρία που είχαν με τους δημοσιογράφους».

Κατάθεση έδωσε επίσης νωρίτερα στο δικαστήριο και εν ενεργεία δικαστική λειτουργός, την οποία πρότεινε η Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία που παρίσταται ως Πολιτική Αγωγή στην δίκη για τον άγριο θάνατο της σκυλίτσας της Καρολάιν.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως το σκυλάκι ήταν ακόμη μωρό και γι΄αυτό δεν ακούστηκε να γαυγίζει παρά μόνο να κλαίει. Όπως ανέφερε η μάρτυρας, το σκυλάκι είχε έναν οδυνηρό θάνατο, ήταν κατατρομαγμένο και όλο αυτό από ένα πρόσωπο φιλικό και οικείο του. Για τον λόγο αυτό δεν αντέδρασε καθόλου σε ό,τι του έκανε ο κατηγορούμενος παρά μόνο έκλαιγε.

«Ο κύριος κατηγορούμενος προσπάθησε να σκοτώσει ό,τι ήταν προέκταση του εαυτού της Καρολάιν» τόνισε η μάρτυρας, η οποία ανέφερε πως ποτέ άλλοτε δεν γνωρίζει να έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό με τόσο φρικτή θανάτωση ζώου με δράστη τον ιδιοκτήτη του.

