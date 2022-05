Συνταγές

Μελιτζάνες παπουτσάκια από τον Πέτρο Συρίγο

Συνταγή για μελιτζάνες παπουτσάκια με κιμά και πλούσια κρεμώδη μπεσαμέλ ετοιμάζει και μας “μαθαίνει” ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”

Η παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς για μελιτζάνες παπουτσάκια με κιμά «παντρεύεται» με την πιο πλούσια και κρεμώδη μπεσαμέλ στην συνταγή που ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Συρίγος, «τα συγκεκριμένα παπουτσάκια που θα βρεις σε αυτή την συνταγή είναι πολύ ελαφριά, αλλά με την ίδια γεύση που έχουν τα παπουτσάκια της γιαγιάς!», ενώ η συνταγή που δίνει για τον κιμά μπορεί να αξιοποιηθεί και σε κάθε άλλη παρασκευή, όπως για παστίτσιο ή μακαρόνια με κιμά.

Συστατικά για τις μελιτζάνες παπουτσάκια

4 μελιτζάνες φλάσκες

ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι

Παπουτσάκια – για τον κιμά 500 γρ μοσχαρίσιο κιμά( ελιά)

6 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκ. Σκόρδο

1 κ.τ.γ πελτέ τομάτας

1 ποτηράκι λευκό κρασί

1 συσκευασία τομάτα κον κασέ

1 ξύλο κανέλας

1 φύλλο δάφνης

αλάτι, πιπέρι Παπουτσάκια με κιμά – Για την μπεσαμέλ 50 γρ βούτυρο

50 γρ αλεύρι

500 γρ ζεστό γάλα

αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

2 κρόκους αυγών

γραβιέρα τριμμένη Παπουτσάκια με κιμά και πλούσια κρεμώδη μπεσαμέλ – Η συνταγή: Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση. Χαράσσουμε εσωτερικά με ένα μαχαίρι, τις βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Βάζουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι σε κάθε μελιτζάνα και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά. Στη συνέχεια βγάζουμε από τον φούρνο τις μελιτζάνες, αφαιρούμε με ένα κουτάλι το εσωτερικό τους (αφήνοντας λίγο μόνο) και το ψιλοκόβουμε, θα το προσθέσουμε στον κιμά. Παπουτσάκια – Η συνταγή για τον κιμά: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει και προσθέτουμε τον κιμά. Δυναμώνουμε την φωτιά και σοτάρουμε να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε την ψιλοκομμένη μελιτζάνα και το σκόρδο. Όταν πάρει χρώμα βάζουμε τον πελτέ τομάτας, σοτάρουμε για ένα λεπτό και στη συνέχεια σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε για ένα λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε την κανέλα, τη δάφνη, την τομάτα κον κασέ, αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε να βράσει σε μέτρια φωτιά για 15 λεπτά. Παπουτσάκια με κιμά – Για την μπεσαμέλ: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο και όταν λιώσει προσθέτουμε το αλεύρι. Σοτάρουμε για 2 λεπτά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε σε 3 δόσεις το ζεστό γάλα και ανακατεύουμε συνεχώς με ένα σύρμα. Αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και τους κρόκους. Παπουτσάκια με κιμά – Για το στήσιμο: Γεμίζουμε τις μελιτζάνες με κιμά, προσθέτουμε 3-4 κουταλιές της σούπας

μπεσαμέλ από πάνω. Τρίβουμε λίγη γραβιέρα από πάνω, πασπαλίζουμε με λίγη φρυγανιά και ψήνουμε στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις μέχρι να γκραντιναριστούν.

