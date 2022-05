Life

“Το Πρωινό” - Πάνος Μεταξόπουλος: αγνώριστος με την αλλαγή στην εμφάνιση του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χορογράφος και χορευτής βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής με εντελώς διαφορετική εμφάνιση από εκείνη που τον έχουμε συνηθίσει επί πολλά χρόνια.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη ο Πάνος Μεταξόπουλος.

Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος εμφανίστηκε με ένα τελείως διαφορετικό στυλ, από αυτό που τον έχουμε συνηθίσαμε.

Ο Πάνος Μεταξόπουλος έχει ξυρίσει το κεφάλι του και έχει αφήσει μακριά άσπρα γένια και πραγματικά η αλλαγή στην εμφάνισή του είναι μεγάλη.

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά λίγο πριν τον υποδεχθεί στο πλατό, αποκάλυψε πως αυτό είναι το καλοκαιρινό του look.

Ο Πάνος Μεταξόπουλος αναφέρθηκε στον πατέρα του Φώτη Μεταξόπουλο και στην κατάσταση της υγείας του, στα παιδιά του και την δυσκολία του να "επικοινωνήσει" μαζί τους και να καταλάβει την νέα γενιά, αλλά και τις επιλογές τους που δεν δείχνουν να περιλαμβάνουν την ενασχόληση με τον χορό σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην εμφάνιση με την οποία η Αμάντα Γεωργιάδη και η Ελλάδα πήραν το "εισιτήριο" για τον τελικό της Eurovision.

Δείτε το βίντεο με τον Πάνο Μεταξόπουλο στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: Εκατό φορές την Καρολάιν θα διάλεγα!

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το εξώδικο, ο Γιάννης, η “λεβέντισσα Δήμητρα” και τα μηνύματα μίσους (βίντεο)