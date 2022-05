Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: τον κατέβασαν από τη μηχανή και τον ξυλοκόπησαν!

Σύμφωνα με το θύμα, οι δράστες του ξυλοδαρμού του ήταν άγνωστοι σε αυτόν.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 22χρονος από τρία άτομα την Τρίτη στην περιοχή του Γιόφυρο στο Ηράκλειο.

Όπως καταγγέλει το θύμα, ενώ κινούταν με τη μηχανή τον πλησίασε ένα αυτοκίνητο με τρία άτομα, του έκλεισαν το δρόμο και κατέβηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν στη μέση του δρόμου.

Ο 22χρονος πρόλαβε να καλέσει την αστυνομία και άνδρες της ΔΙΑΣ συνέλαβαν έναν 19χρονο, είναι γνωστά τα στοιχεία ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται, ενώ άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του τρίτου. Σύμφωνα με τον νεαρό, δεν γνωρίζει τα άτομα που του επιτέθηκαν.

Mιλώντας στο Creta24, ο 22χρονος ανέφερε πως αρχικά δεν πρόλαβε να αντιληφθεί το τι γινόταν ενώ μόλις το συνειδητοποίησε είδε δύο άτομα να βγαίνουν από το αυτοκίνητο και να τον χτυπούν με μανία. «Με πατούσαν για πέντε λεπτά τουλάχιστον στο κεφάλι, προσπάθησαν να με πνίξουν, φώναζαν θα σε σκοτώσουμε, δεν τους ήξερα, προσπάθησαν να με σκοτώσουν, δεν βοήθησε κανείς, περνούσαν αμάξια, κανείς δεν σταμάτησε. Ευτυχώς ήρθαν άνθρωποι από τα γύρω μαγαζιά, τους σταμάτησαν και τότε το έβαλαν στα πόδια και έφυγαν».

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο 22χρονος, ο ίδιος φοβήθηκε για τη ζωή του. «Ένιωσα πως θα με σκοτώσουν, με βαρούσαν στο κεφάλι, είχα πέσει στο πάτωμα, δεν ήξερα τι να κάνω. Στην 62 Μαρτύρων, παρατήρησα ότι έκαναν ελιγμούς, όταν σταμάτησαν λόγω της κίνησης, προσπάθησα να περάσω δεξιά και εκείνη την ώρα, έκαναν επίτηδες το τιμόνι δεξιά για να μου ακουμπήσουν τη μηχανή, τους είπα “τι κάνετε” και βγήκε από το παράθυρο ο ένας, προσπάθησε να με τραβήξει και μου έλεγε θα σε σκοτώσω».

Όπως υποστηρίζει ο νεαρός, ούτε ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε πως κατάφεραν οι φερόμενοι ως δράστες να τον εντοπίσουν. «Με βρήκαν στον Εσταυρωμένο, είναι άγνωστοι τελείως σε εμένα και πολύ μεγαλύτεροι. Αυτός που με χτύπησε ήταν τουλάχιστον 35 ετών, μετά πήγαν στην Αστυνομία και τους ψάχνουν. Θέλω να βρεθούν για να αποζημιωθώ για τα όσα μου έκαναν, με χτύπησαν».

