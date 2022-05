Κοινωνία

Missing Alert για εξαφάνιση 20χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την εξαφάνιση της νεαρής γυναίκας, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 20χρονης από την Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» αναφέρονται τα εξής:

«Στις 11/5/22, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βαρδάρη στην Θεσσαλονίκη η Κόρα Ο Κόνορ, 20 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Κόρα Ο Κόνορ στις 11/5/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κόρα Ο Κόνορ έχει ύψος 1,57 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε καφέ μπουφάν, μαύρη μπλούζα, μπλε ανοιχτό τζιν και μαύρα μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες, ζέστη και μπόρες την Πέμπτη

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο εν κινήσει - Λαχτάρα για τον οδηγό (αποκλειστικό βίντεο)

Ιταλία: Κυπελλούχος η Ίντερ, στην παράταση και χάρη στον Πέρισιτς