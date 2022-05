Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: Η ώρα της εισαγγελικής πρότασης για τους κατηγορούμενους

Στην τελική ευθεία έχει μπει η δίκη των δύο νεαρών, στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο, για τον μαρτυρικό θάνατο της άτυχης φοιτήτριας.

Η ώρα της εισαγγελικής εισήγησης για τον μαρτυρικό θάνατο της 21χρονης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη έρχεται σήμερα ενώπιον του ΜΟΕ όπου δικάζονται οι δύο σχεδόν συνομήλικοι της φοιτήτριας που την βίασαν και την πέταξαν μετά, άγρια χτυπημένη αλλά ζωντανή σε βραχώδη παραλία στην περιοχή Λίνδος της Ρόδου.

Σήμερα αναμένεται η Εισαγγελέας Έδρας του δικαστηρίου να υποβάλει στους εφέτες και τους ενόρκους την πρόταση της για τους δύο νεαρούς, 24 και 22 ετών σήμερα, που έχουν καταδικαστεί για το φρικιαστικό έγκλημα σε ισόβια και επιπλέον ποινή 15ετούς κάθειρξης ο καθένας.

Ο μεγαλύτερος είναι μέλος εύπορης οικογένειας του νησιού ενώ ο νεαρότερος, γιος τεχνίτη από την Αλβανία που κατοικεί χρόνια στην Ρόδο.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ισχυριζόμενοι όσα είχαν πει και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, επιρρίπτοντας ουσιαστικά ο ένας την ευθύνη στον άλλον και περιγράφοντας ο καθένας τον εαυτό του ως εκείνον που απλώς δεν αντέδρασε στην βία που έβγαζε ο άλλος απέναντι στην φοιτήτρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όταν η Τοπαλούδη αρνήθηκε να έχει σεξουαλική επαφή με τους δύο τους, στο εξοχικό σπίτι του ροδίτη κατηγορούμενου, γεγονός που πυροδότησε άγριες και ακραίες αντιδράσεις των δύο κατηγορουμένων που άρχισαν να την χτυπάνε. Η κοπέλα βιασμένη και χτυπημένη έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε, σύμφωνα με την δικογραφία "δήλωσε στους κατηγορούμενους την πρόθεσή της να τους καταγγείλει στην αστυνομία, πυροδοτώντας έτσι το θυμό τους και παράλληλα την ανησυχία τους ότι θα συλληφθούν και θα υποστούν ποινικές κυρώσεις για την ανωτέρω συμπεριφορά τους. Ενόψει αυτής της δυσάρεστης για εκείνους προοπτικής, οι κατηγορούμενοι προέβησαν τότε σε στάθμιση των δεδομένων και αποφάσισαν από κοινού τη φυσική εξόντωση της παθούσας...".

Με την πρόταση της Εισαγγελέως αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για την ετυμηγορία του δικαστηρίου που θα κρίνει αν οι δύο νεαροί θα φύγουν από το δικαστήριο με την ίδια ποινή ή αν, όπως προσδοκούν οι ίδιοι, πετύχουν καλύτερη ποινική μεταχείριση.

Οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη ζητούν από το δικαστήριο να κρατήσει ως έχει την τιμωρία που έχει επιβληθεί στους δύο υπαίτιους για την απώλεια του παιδιού τους.

