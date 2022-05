Κόσμος

Ναρκωτικά - ΗΠΑ: Περισσότεροι από 100000 νεκροί από υπερβολική δόση το 2021

Ένας νεκρός κάθε 5 λεπτά. Οι περισσότεροι θάνατοι προέρχονται από συνθετικά οπιοειδή όπως η φαιντανύλη. Η κρίση των οπιοειδών επιδεινώθηκε από την πανδημία της COVID-19

Οι ΗΠΑ καταμέτρησαν κάπου 107.000 θανάτους από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2021, αριθμό αυξημένο κατά 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και νέο τραγικό ρεκόρ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τετάρτη από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Ο αριθμός αυτός σημαίνει πως ένας άνθρωπος πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών κάθε 5 λεπτά στη χώρα. Οι 70.000 από τους θανάτους οφείλονταν σε συνθετικά οπιοειδή όπως η φαιντανύλη, σύμφωνα με τα δεδομένα των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), του κυριότερου ομοσπονδιακού οργανισμού δημόσιας υγείας.

Ακολούθησαν διεγερτικά όπως οι μεθαμφεταμίνες (πάνω από 30.000 θάνατοι) και η κοκαΐνη (σχεδόν 25.000) και φυσικά/ημισυνθετικά οπιοειδή, όπως η ηρωίνη (περίπου 13.000). Σε πολλές περιπτώσεις, οι θάνατοι επήλθαν εξαιτίας ταυτόχρονης κατανάλωσης αρκετών ουσιών.

Οι ΗΠΑ ανακοινώθηκε πως έσπασαν για πρώτη φορά το φράγμα των 100.000 θανάτων από υπερβολική δόση μέσα σε 12 μήνες, ορόσημο με βαρύ συμβολισμό, τον Απρίλιο του 2021. Η αύξηση 15% που καταγράφηκε το 2021 είναι υποδιπλάσια από αυτή που καταγράφηκε μεταξύ του 2019 και του 2020 (+30%).

Η κρίση των οπιοειδών επιδεινώθηκε από την πανδημία της COVID-19, που επιδείνωσε την απομόνωση ορισμένων πληθυσμών, επισημαίνουν ειδικοί.Η μεγαλύτερη άνοδος το 2021 καταγράφηκε στην Αλάσκα: στην πολιτεία αυτή, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 75% και πλέον.

Η φαιντανύλη, εξαιρετικά εθιστική, εύκολο να παρασκευαστεί, αναμιγνύεται ολοένα περισσότερο από διακινητές με άλλα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (Drug Enforcement Administration, DEA). Προστίθεται επίσης σε χάπια με ψευδή ετικέτα που πωλούνται μέσω διαδικτύου, ειδικά σε αναλγητικά.

Στα τέλη Απριλίου, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης, με δύο πτυχές: τη χορήγηση περισσότερης βοήθειας στους εξαρτημένους και την καταπολέμηση της διακίνησης.

