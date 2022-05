Κοινωνία

Κορονοϊός - Πανελλαδικές 2022: τα μέτρα για τις Εξετάσεις

Ποιο υγειονομικό πρωτόκολλο θα ισχύσει για τους διαγωνιζόμενους και τους εκπαιδευτικούς που θα πάρουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο, λόγω της πανδημίας κορονοϊού, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, αναφέροντας τα εξής:

"Το πρωτόκολλο αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022, καθώς επίσης και κατά την εξέταση των μουσικών μαθημάτων «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία», «Μουσική αντίληψη και γνώση» και των πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

1. O Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους γενικών, ειδικών, μουσικών μαθημάτων, που εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, μεριμνούν ώστε:

να τηρηθεί απόσταση ενάμισι μέτρου ανάμεσα στους υποψηφίους, να ισχύσει η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.

2. Οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί που δεν έχουν εμβολιασθεί, ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, και συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεούνται στη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test, με δαπάνη τους) μία φορά την εβδομάδα, έως 48 ώρες πριν από την προσέλευση τους στις εκπαιδευτικές δομές.

3. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και για την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων.

4. Για τη διεξαγωγή εξέτασης του μαθήματος «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία»:

επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, τηρείται απόσταση 3 μέτρων μεταξύ του εξεταζομένου και των εξεταστών-βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν, καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους από κάθε υποψήφιο.

5. Για τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ισχύει:

ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη χρήση τους, η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους και ευχαριστούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξαιρετική συνεργασία".

