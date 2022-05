Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για την ενοχή των κατηγορουμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξέσπασε η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας, στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης.

Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου ενώπιον του οποίου δικάζεται η δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων όπως και στον πρώτο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής πρότασης η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη ξέσπασε φωνάζοντας: «Σε τρεις μέρες έφαγες το παιδί μου ρε βρωμιάρη. Ήρθατε από την Αλβανία να σπείρετε τον πόνο». Μετά το ξέσπασμα οδηγήθηκε εκτός αίθουσας με την εισαγγελέα να ζητά να παραμείνει εκτός καθώς θα άκουγε σκληρά πράγματα κατά την αγόρευση.

Η αγόρευση της εισαγγελέως

“Πήγαν στο δώμα και έπιναν ποτό. Στη 01.07 λεπτά η Ελένη στέλνει μήνυμα στη φίλη της «πάρε με σε μια ώρα τηλέφωνο». Το μήνυμα αυτό σημαίνει για μένα ότι «δεν περνάω καλά, κάτι συμβαίνει». Είχε ένστικτο. Παρά την αντίθετη βούληση της και με την άσκηση σωματικής βίας προχώρησαν μαζί της διαδοχικά σε συνουσία. Η άσκηση βίας αποδεικνύεται από τις αμυχές στο κορμί της, τις κακώσεις, τα σημάδια από τα μαχαίρια. Οι κακώσεις έγιναν εν ζωή. Η μη ύπαρξη κακώσεων στα γεννητικά όργανα δεν προβληματίζει αφού έμεινε για αρκετή ώρα στο νερό. Το κορίτσι προσπάθησε να αντισταθεί και προειδοποίησε ότι θα τους καταγγείλει” σημείωσε.

Όπως εξήγησε η εισαγγελέας, οι δυο δράστες «σκεπτόμενοι τις συνέπειες αυτού της κατάφεραν πλήγματα στο κεφάλι με σίδερο προκαλώντας της αιμορραγία και οίδημα. Οι κατηγορούμενοι αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση τη μετέφεραν στο μπάνιο κι εκείνη αιμορραγούσε ακατάσχετα. Όταν είδαν την κρισιμότητα της κατάστασης την μετέφεραν στο αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με την ίδια, «για τη μεταφορά είναι βέβαιο ότι απαιτούνταν δυο άτομα αφού το κορίτσι δεν θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Αντί την ύστατη στιγμή να τη βοηθήσουν, την οδήγησαν σε ερημική παραλία. Σταμάτησαν σε ένα πλάτωμα. Έριξαν την Ελένη ζωντανή στη θάλασσα για να μην εντοπιστεί ποτέ και να πεθάνει εκεί. Και οι δυο σήκωσαν το σώμα, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς τους. Προκύπτει από την κατάθεση του ιατροδικαστή ότι η Ελένη ήταν ψηλή κοπέλα και βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και δεν ήταν δυνατόν να την σηκώσει κάποιος μόνος. Ούτε υπάρχουν σημάδια από σύρσιμο επάνω της. Τεκμαίρεται ότι συνεργάστηκαν και οι δυο για να πετάξουν την Ελένη στη θάλασσα».

«Ο θάνατος θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς, απλώς διάλεξαν να την πετάξουν στη θάλασσα» ξεκαθάρισε η εισαγγελική λειτουργός και συμπλήρωσε ότι η Ελένη Τοπαλουδη, παρά τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων «ήξερε ότι απλώς πηγαίνει για σουβλάκια, ήταν απλά ντυμένη και αν ήθελε να κάνει τρίο θα το έκανε στο σπίτι της, δεν ήταν ανάγκη να πάει σε άλλο σπίτι».

Κατά την εισαγγελική λειτουργό τα σκισμένα ρούχα της Ελένης καταδεικνύουν την υπέρμετρη πάλη που προηγήθηκε αφού «αν η Ελένη συμμετείχε σε αυτό το σκηνικό με οικεία βούληση θα ζούσε ακόμα και δεν υπήρχε λόγος για όλο αυτό που έγινε».

Καταλήγοντας η εισαγγελέας ανέφερε: «Η ανθρωποκτονία τελέστηκε και από τους δυο προκειμένου να σωπάσει η κοπέλα. Αν κάποιος δεν ήθελε, θα καλούσε σε βοήθεια. Η γιαγιά και ο παππούς του ενός ήταν στο ισόγειο. Όλες οι μετέπειτα ενέργειες τους αποδεικνύουν ότι έγιναν όλα από κοινού».

Η ίδια ζήτησε και την απόρριψη του ισχυρισμού του Ροδίτη κατηγορουμένου για άρση του καταλογισμού του εγκλήματος. «Δεν προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία ότι οι κατηγορούμενοι δεν αντιλήφθηκαν τις πράξεις τους ή είχαν μειωμένη ικανότητα αντίληψης. Ο ψυχίατρος που εξέτασε τους κατηγορουμένους αμέσως μετά τη σύλληψη, δεν διαπίστωσε ψυχοπαθολογίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: dikastiko.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: 4χρονη ήπιε αλκοόλ και κατέληξε σε νοσοκομείο

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο εν κινήσει - Λαχτάρα για τον οδηγό (αποκλειστικό βίντεο)

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 1000000 οι νεκροί