Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Ζυγό και η ξεγνοιασιά (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, κάνει αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Παρά το γεγονός πως υπάρχουν πράγματα που μας πληγώνουν, όπως η ακρίβεια και ο πόλεμος, θα πρέπει να τα αφήσουμε κατά μέρος», είπε η Λίτσα Πατέρα, το πρωί της Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».,

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε πως «η Σελήνη στον Ζυγό λέει, ειδικά σε εμάς στις γυναίκες, μαζί με τον ανάδρομο Ερμή, “ξεχάστε ότι συμβαίνει, βγείτε και χαρείτε”».

Όπως είπε η αστρολόγος, «ο Δίας ήδη έχει μπει στον Κριό και θα νιώθουμε την ανάγκη να βγούμε, να χαρούμε, να παλέψουμε και έτσι πολλοί θα είναι ωφελημένοι μέσα σε αυτήν την κατάσταση που ζούμε αυτόν τον καιρό».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

