Γυναικοκτονία - Καβάλα: “τα χάπια για την πίεση τα ήθελε για να επισπεύσει τον θάνατό του” (βίντεο)

Τι απαντά η συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου καθ΄ομολογίαν δράστη για τις κλήσεις στις γιατρούς και την κακοποίηση πρώην συντρόφων στον ΑΝΤ1.

Η Ελπίδα Κεβρεκάκη, συνήγορος υπεράσπισης 55χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του στις Πηγές Νέστου, στην Καβάλα, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η δικηγόρος, απάντησε στα όσα είπε εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Μάνος Βονικάκης, συνήγορος των συγγενών της άτυχης φαρμακοποιού που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο δικηγόρος, είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων πως ο καθ' ομολογίαν δράστης, τέσσερις ώρες μετά από την δολοφονία, ενώ βρισκόταν ακόμη κλεισμένος με την σορό της γυναίκας στο φαρμακείο και υποτίθεται, σύμφωνα με την δική του εκδοχή, ότι ήθελε να βάλει τέλος στην ζωή του, πραγματοποίησε δύο κλήσεις σε γιατρούς, αναζητώντας συμβουλές και ιατρική βοήθεια, καθώς είχε ανεβάσει πίεση.

Η κ. Κεβρεκάκη αναφέρει σχετικά: "Αν δείτε το χρονικο σημείο που κάνει την αποκάλυψη η αντίδικη πλευρά, θα δείτε πως έγινε μετά την απολογία του. Ο ίδιος προσκόμισε τα στοιχεία και εμπεριέχονται στο υλικό της δικογραφίας. Το γεγονός αυτό συνέβη και δεν προσπάθησε να το κρύψει."

Όσον αφορά τη διάθεση του δράστη να βάλει τέλος στη ζωή του, η συνήγορος επισημαινει: “έχει προηγηθεί από το οπτικό υλικό η απόπειρα να κόψει τις φλέβες του και βλέπει ότι με το να χάνει αίμα δεν επέρχεται ο θάνατος του. Το ότι κάλεσε για τις γιατρούς για χάπια που ρίχνουν την πίεση, δεν ήταν γιατί φοβήθηκε μήπως πάθει εγκεφαλικό, ήταν κάτι που έκανε καθώς ήθελε να επισπεύσει τον θάνατό του.”

Όσον αφορά την κακοποίηση των συντρόφων του η δικηγόρος ανέφερε πως ο καθ’ ομολογίαν δράστης, ανέφερε πως στα 14 χρόνια έγγαμου βίου με την φαρμακοποιό, δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κακοποίησης της συζύγου του, ενώ δεν γνωρίζει για προηγούμενες σχέσεις του τι συνέβη.

Σχετικά με το κίνητρο για την πράξη του, τόνισε: "Έγινε πάνω στον θυμό του, “θόλωσε όταν του είπε να χωρίσουν και δεν θα ξαναέβλεπε τα παιδιά.”

