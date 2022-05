Κόσμος

Ουκρανία: Διυλιστήριο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους (εικόνες)

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στόχων από τις δυνάμεις της Μόσχας. Φονικές μάχες στο Ντανιέσκ. Συνομιλίες για τους πολιορκημένους άμαχους στην Μαριούπολη.

Η ουκρανική βιομηχανική πόλη Κρεμεντσούκ (κεντρικά) βομβαρδίστηκε με πυραύλους από τον στρατό της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές στρατιωτικές αρχές.

Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν διυλιστήριο, ανέφερε ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ο Ντμίτρο Λούνιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση στην πόλη αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν από δυόμισι μήνες. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» και αναπτύχθηκε η πυροσβεστική, σύμφωνα με τον διοικητή, ο οποίος αναφέρθηκε σε πλήγματα με τουλάχιστον 12 πυραύλους άγνωστου τύπου.

Τουλάχιστον πέντε άμαχοι νεκροί στο Ντανιέτσκ

Τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια σφοδρών εχθροπραξιών ανάμεσα σε ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, ανέφεραν χθες Πέμπτη ουκρανικές πηγές.

Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση έκανε λόγο μέσω της πλατφόρμας Telegram για τέσσερις νεκρούς στις πόλεις Νοβοσέλιφκα, Αβντιίβκα και Λίμαν. Ακόμη ένας άμαχος σκοτώθηκε στην Γιάσουναβατα, πόλη υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών, ανέφεραν ΜΜΕ.

Κατά τον ΟΗΕ, ο αριθμός των αμάχων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου έχει φθάσει τους τουλάχιστον 3.500. Ωστόσο, ο Οργανισμός προεξοφλεί πως στην πραγματικότητα, ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων είναι πολύ βαρύτερος.

Συνομιλίες για τους πολιορκημένους στην Αζοφστάλ

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι άρχισε νέος γύρος συνομιλιών με σκοπό να διασωθούν οι στρατιωτικοί που είναι παγιδευμένοι στη χαλυβουργία Αζοφστάλ της Μαριούπολης.

«Αρχίσαμε νέο γύρο διαπραγματεύσεων», διαβεβαίωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ιρίνα Βέρεστσουκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράντα.

Σύμφωνα με την ίδια, δόθηκε οδηγία να διαπραγματευθούν με τη ρωσική πλευρά ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ενώ μεσολαβητικό ρόλο έχει αναλάβει η Τουρκία.

«Θα θέλαμε να υπογραφτεί συμφωνία για το πώς θα προχωρήσει η απομάκρυνσή τους από την Αζοφστάλ — είμαστε έτοιμοι να την υπογράψουμε», τόνισε η κυρία Βέρεστσουκ.

Σκοπός είναι η εκκένωση να γίνει κατά στάδια, εξήγησε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να διασωθούν 38 στρατιωτικοί που έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά, πρόσθεσε.

Αφού συμβεί αυτό «θα κάνουμε περαιτέρω κινήσεις», υποσχέθηκε, λέγοντας ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε ανταλλαγή ρώσων αιχμαλώτων πολέμου με τους τραυματίες.

Ως τώρα, η Ρωσία αρνείται να επιτρέψει την απομάκρυνση οποιουδήποτε στρατιωτικού βρίσκεται στο γιγάντιο εργοστάσιο της Μαριούπολης, απαιτώντας οι Ουκρανοί και οι ξένοι μισθοφόροι να παραδοθούν.

