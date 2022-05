Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 7χρονου: μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις ζητούν οι γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν οι γονείς του 7χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη.

Να μην αναπαράγονται ανακρίβειες και ψευδείς ειδήσεις για το θάνατο του επτάχρονου Μάριου που έφυγε την περασμένη Τρίτη από τη ζωή, αφού είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σπασμούς και πυρετό, ζητούν οι γονείς του, σε κοινή ενημερωτική ανακοίνωση που έγινε γνωστή μέσω της δικηγόρου τους.

«Η οικογένεια του αδικοχαμένου 7χρονου Μάριου, ο πατέρας και η μητέρα, ενωμένοι και αγαπημένοι, αναγκαζόμαστε λόγω της διάστασης που έχει λάβει ο θάνατος του παιδιού μας να προβούμε σε κοινή ανακοίνωση, η οποία παρακαλούμε να γίνει σεβαστή από όλους. Ο ανείπωτος πόνος από την απώλεια του παιδιού μας παρακαλούμε να μην αποτελέσει ειδησεογραφικό γεγονός, που ξεφεύγει από τις πραγματικές διαστάσεις του: αυτές του αιφνίδιου και αναπάντεχου θανάτου ενός παιδιού» επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα αναφέρεται ότι διαπιστώνονται μια σειρά από ανακρίβειες, οι οποίες αφορούν στην απώλεια της οικογένειας και «δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα πραγματικά γεγονότα του θανάτου του Μάριου». Οι γονείς τονίζουν ότι δεν έχουν «ακόμη ολοκληρωμένη και επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου του παιδιού» τους και την αναμένουν υπομονετικά, αφενός για να κατανοήσουν τις αιτίες που σήμερα ο Μάριος δεν είναι στη ζωή, αφετέρου για να σωθεί μέσω της γνώσης αυτής ένα άλλο παιδί στο μέλλον.

«Όλοι όσοι ενεπλάκησαν στην προσπάθεια να κρατηθεί το παιδί μας στη ζωή, έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους και τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Από τους διασώστες, τον γιατρό Ιωάννη Ντότη που παρέλαβε τον μονακριβό μας, την εντατικολόγο που έσπευσε δίπλα του και τους τόσο πολλούς γιατρούς που έσπευσαν από το πρώτο λεπτό δίπλα στο παιδί μας και έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν τον μονακριβό μας!» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Επιπλέον, οι γονείς του επτάχρονου Μάριου αναφέρουν: «Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει δηλώσεις εκ μέρους μας, όπως και να αναπαράγονται φήμες και εικασίες, οι οποίες δεν είναι διασταυρωμένες ή να συσχετίζεται ο θάνατος του παιδιού μας με άλλα περιστατικά». Δηλώνουν ότι έχουν «απόλυτη εμπιστοσύνη μόνο στους άριστους εξειδικευμένους επιστήμονες που διεξάγουν την έρευνα και μόνο εκείνοι, με την επιστημονική τους κατάρτιση είναι αρμόδιοι να εξάγουν έγκυρα επιστημονικά συμπεράσματα!».

«Είμαστε οι τελευταίοι που θέλουμε ο θάνατος του Μάριου να γίνει ένα τηλεοπτικό σίριαλ, μία τραγωδία - θέαμα. Παρακαλούμε όλους όσοι ασχολούνται ειδησεογραφικά με τον Μάριο να σεβαστούν τη μνήμη του γιου μας, να σεβαστούν τον πόνο μας, να μείνουν μόνο στα πραγματικά περιστατικά, να μην ανακυκλώνουν αβάσιμα σενάρια και υποθέσεις, να περιμένουν τις επίσημες επιστημονικές ανακοινώσεις, να περιοριστούν σε αυτή την κοινή ανακοίνωσή μας και να μας δώσουν τη δυνατότητα στο δικαίωμά μας ως γονείς να θρηνήσουμε το παιδί μας. Τους παρακαλούμε να σταματήσουν να μεταδίδουν και να αναπαράγουν ανακρίβειες και ψευδείς ειδήσεις» προσθέτουν.

Οι γονείς ευχαριστούν το προσωπικό του ΕΚΑΒ και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», που όπως αναφέρουν ήταν παρόντες και δίπλα στο μικρό Μάριο και όλους όσους τους συμπαραστάθηκαν.

Γνωστοποιούν ότι τα έξοδα της κηδείας τα ανέλαβε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου η οικογένεια, καλούν όσους και όσες επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να κάνουν δωρεά στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και ζητούν να τους επιτραπεί να θρηνήσουν το παιδί τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν επιθυμούμε να προβούμε σε δηλώσεις, σχολιασμούς και δημόσιες τοποθετήσεις. Ευχόμαστε κανείς άλλος να μην βιώσει αυτό που σήμερα εμείς βιώνουμε και τα παιδιά όλου του κόσμου να έχουν πρώτα από όλα υγεία και μακροημέρευση και να είναι «ευτυχισμενάκια», όπως λέγαμε στο Μάριό μας διότι αυτό είναι το μοναδικό «καθήκον» των μικρών παιδιών. Να ζήσουν» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Novartis - Πλεύρης: Αγωγή του Δημοσίου για να διεκδικήσει αποζημίωση

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Θανατηφόρος δόση κεταμίνης στην Τζωρτζίνα

Αντώνης Συκάρης: απεγκλωβίστηκε η σορός του ορειβάτη