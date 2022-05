Οικονομία

Αισχροκέρδεια - Γεωργιάδης: Έρχονται πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων

Για τον κύμα ακρίβειας και τις κινήσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών μίλησε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.



Για την ακρίβεια και την μεγάλη αύξηση του κόστους ζωής που έχει επιφέρει στην χώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης που έχουν σαν στόχο την ανακούφιση των πολιτών.

«Η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη», παραδέχτηκε ο κ. Γεωργιάδης, ωστόσο όπως είπε η κυβέρνησης έχει πάρει μέτρα, όπως αυτό της αύξησης του βασικού μισθού.

Όπως είπε η αύξηση αυτή ουσιαστική είναι ένας επιπλέον μισθός τον χρόνο για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Πρόκειται για ένα μέτρο, όπως σημείωσε, για να ανακουφιστούν οι πολίτες από τις επιπτώσεις της ακρίβειας, όπως και η μείωση του ΕΝΦΙΑ .

Παράλληλα, τόνισε ότι η βοήθεια προς τους πολίτες θα γίνει με σοβαρή πολιτική, ενώ γίνονται, όπως είπε και πολλοί έλεγχοι στην αγορά. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα πρόστιμα είναι πάρα πολλά, ενώ αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται μια σειρά από πρόστιμα και σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Ανέφερε ακόμα πως έχει δώσει εντολή στην ΔΙΜΕΑ προκειμένου να ελεγχθούν οι τιμές καυσίμων στα νησιά, όπου είναι πάρα πολύ αυξημένες, ενώ προτίθεται, όπως είπε, να επισκεφτεί νησιά που η τιμή των καυσίμων είναι στα ύψη προκειμένου να μιλήσει με τους πρατηριούχους και να του εξηγήσουν για ποιον λόγο είναι τόσο αυξημένη η τιμή εκεί.

«Οι κινήσεις που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση πρέπει να είναι λελογισμένες», υπογράμμισε τέλος ο κ. Γεωργιάδης.

