Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ – Γεωργιάδης: Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης στο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

«Το συνέδριο αυτό γίνεται σε μια πρωτοφανώς δύσκολη στιγμή και για την χώρα και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Και μας γεμίζει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, να κερδίσουμε τις επόμενες εθνικές εκλογές. Να δώσουμε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νέα αυτοδυναμία της ΝΔ για να συνεχίσει να κρατά γερά το τιμόνι της χώρας» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης στην ομιλία του στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ.

Επισήμανε ότι η παράταξη της ΝΔ από την ίδρυση της έχει μια εθνική ιστορική αποστολή, που είναι να πολεμάει τον λαϊκισμό ο οποίος, όπως είπε, είναι και ο κακός δαίμονας αυτής της χώρας.

«Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού εξελέγη αρχηγός της ΝΔ κατάφερε να αντιμετωπίσει τον Τσίπρα που τότε φαινόταν κραταιός και ανίκητος και οδήγησε την ΝΔ σε διαδοχικές εκλογικές νίκες του 2019 κανείς δεν περίμενε αυτά που θα κατάφερνε σε 3 χρόνια» είπε και πρόσθεσε «και τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη, αυτή η μεγάλη πρόοδος που συντελέστηκε στη χώρα αυτά τα 3 χρόνια να μην σταματήσει, γιατί ό,τι δύσκολα χτίζεται πολύ εύκολα καταστρέφεται και αυτό πρέπει να συντηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού».

Επίσης ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε «Δεν φτάνει μόνο να μην αφήσουμε να κυβερνήσει η ακυβερνησία, πρέπει να δώσουμε την μάχη για να μην κυβερνήσει ξανά η Αριστερά. Αυτή η Αριστερά του λαϊκισμού, αυτή η Αριστερά που είναι, όσο εμείς λέμε και το λέμε με υπερηφάνεια ότι η παράταξή μας είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτοί καταφέρνουν πάντα να είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

«Δεν πρέπει ποτέ να τους αφήνουμε ούτε μια ίντσα ιδεολογικού χώρου για να κάνουν την προπαγάνδα τους. Δεν παραχωρούμε στην Αριστερά την κοινωνική ευαισθησία. Η παράταξη η λαϊκή, η παράταξη που ενδιαφέρεται για τον μέσο Έλληνα πολίτη, που ενδιαφέρεται για τον φτωχότερο Έλληνα πολίτη, που ενδιαφέρεται να μην αφήνουμε κανέναν πίσω μόνο του, ήταν πάντα η δική μας παράταξη» τόνισε.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το ρεύμα δεν έγιναν επειδή πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι αποφάσεις που έλαβε ο πρωθυπουργός ακολουθώντας την βασική γραμμή αυτή της παράταξης: "Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του"» είπε και πρόσθεσε «Δεν τους χαρίζουμε την ευαισθησία για το περιβάλλον, εμείς ξεκινήσαμε την απολιγνιτοποίηση, εμείς ξεκινήσαμε με μεγαλύτερα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν περιμένουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα, που τώρα έγινε και το κόμμα του λιγνίτη».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε σε αυτόν το τομέα πρέπει να δοθεί η πιο μεγάλη μάχη και για λόγους παραταξιακούς αλλά κυρίως για λόγους εθνικούς και ιστορικούς.

«Είναι απαράδεκτο για τον ελληνισμό και γι' αυτό που εκπροσωπούμε να συζητάμε στα σοβαρά το αν θα έπρεπε να στείλουμε όπλα για να βοηθήσουμε κάποιον που αμύνεται για να σώσει την πατρίδα του από έναν ξένο εισβολέα» είπε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε «η ιστορία της Ελλάδας μας επιβάλλει να είμαστε με την Ουκρανία, δεν υπάρχει καμία άλλη λογική θέση για τον Έλληνα».

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2022: Ρεύμα “χτύπησε” την τραγουδίστρια της Σουηδίας

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Ηπατίτιδα – ΗΠΑ: Έρευνα για θανάτους παιδιών