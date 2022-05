Πολιτική

Οικονόμου για Τσίπρα: Αντιλαμβανόμαστε το άγχος του για το πολιτικό του μέλλον

Το σχόλιο του κυβερνητικό εκπροσώπου, για τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στον ΑΝΤ1.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στον ΑΝΤ1, αναφέρει σε δήλωση του ότι «ο κ. Τσίπρας επιβεβαιώνει κάθε μέρα ότι ενδιαφέρεται μόνο για το κόμμα του και την επανεκλογή του, σε μια εσωκομματική διαδικασία, με τον ίδιο ως μόνο υποψήφιο.

Οι αναφορές του στα προβλήματα της κοινωνίας και της πατρίδας χρησιμοποιούνται ως ντεκόρ στην προσωπική του εκστρατεία επανεκλογής. Αντιλαμβανόμαστε το προσωπικό άγχος του κ. Τσίπρα για το πολιτικό του μέλλον».

Και συνεχίζει ο κ. Οικονομόυ, «Οι ανησυχίες των πολιτών, σε μια εποχή μεγάλων ανατροπών διεθνώς και σε κάθε επίπεδο, είναι άλλη. Όσο ο κ. Τσίπρας αναλώνεται σε καμπάνια για τον εαυτό του, ο Πρωθυπουργός μεριμνά για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της πατρίδας και των ανθρώπων της».

