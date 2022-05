Πολιτική

Η Ρωσία έκοψε το ρεύμα στη Φινλανδία

Διεκόπη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη Ρωσία προς τη Φινλανδία. Η Μόσχα πραγματοποιήσε την απειλή της.

Οι εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος από τη Ρωσία στην Φινλανδία σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο έπειτα από ανακοίνωση προς αυτήν την κατεύθυνση ρωσικού παρόχου, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του φορέα διαχείρισης του φινλανδικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις ρωσικού ηλεκτρικού ρεύματος στην Φινλανδία, η RAO Nordic, είχε ανακοινώσει χθες την πρόθεσή της να σταματήσει τις παραδόσεις της τα μεσάνυχτα, επικαλούμενη ληξιπρόθεσμες οφειλές, την ώρα που η Φινλανδία ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για ένταξη στο NATO.





