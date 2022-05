Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχει συγχώρεση για όσα έκανα (βίντεο)

Τι δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, ο καθ΄ ομολογία του δολοφόνος της άτυχης Καρολάιν, λίγες ώρες πριν από την ετυμηγορία του δικαστηρίου.



Της Τζίνας Στασινοπούλου

Έτοιμος να δεχθεί τις συνέπειες του αποτρόπαιου εγκλήματος, που διέπραξε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, συναισθηματικά φορτισμένος μετά από την μαραθώνια απολογία του, ζητά ο ίδιος την τιμωρία του.

Στα πρώτα του λόγια, μετά από το τέλος της συνεδρίασης, στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο, ο Μπάμπης Αναγωνστόπουλος ανέφερε «καταστράφηκαν τα πάντα. Η συγχώρεση δεν υπάρχει καν σαν λέξη. Η συγχώρεση είναι πολύ μικρή λέξη για αυτό το οποίο έγινε. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να με συγχωρήσει και πώς. Κατέστρεψα την οικογένειά μου. Δολοφόνησα τη σύζυγό μου και το παιδί μου έμεινε χωρίς γονείς. Καταστράφηκα κι ο ίδιος».

Την Δευτέρα, τον λόγο θα πάρει πρώτη η Εισαγγελέας και θα κάνει την πρότασή της σχετικά με την κατηγορία. Την σκυτάλη θα πάρει η πολιτική αγωγή και οι φιλοζωικές εταιρίες και στο τέλος θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Όπως δηλώνει ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, «εμείς εκείνο που θα κάνουμε και είναι υποχρέωσή μας, είναι να θέσουμε όλα τα στοιχεία στους δικαστές στους φυσικούς δικαστές του κατηγορουμένου και να τους βοηθήσουμε ώστε να εκδοθεί μία δίκαιη απόφαση. Αυτοί θα αποφασίσουν αυτοί έχουνε όλα τα στοιχεία μπροστά. Εμείς συμβάλουμε σε αυτό».

Στην συνέχεια, το δικαστήριο θα αποσυρθεί σε διάσκεψη και θα επανέλθει όταν θα είναι έτοιμο να ανακοινώσει την ετυμηγορία του. Πρώτα θα αποφασίσει επί της ενοχής του κατηγορουμένου και κατόπιν, εφόσον, όπως προφανώς θα συμβεί, κριθεί ένοχος, θα ακολουθήσει το στάδιο των ελαφρυντικών και της ποινής.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, δηλώνει πως «εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ομολογημένη πράξη. Δεν έχουμε άρνηση, δεν έχουμε κάτι άλλο για να κρυφτούμε μέσα από στοιχεία. Άρα, ο ρόλος μας είναι να αναδείξουμε ορισμένα πράγματα και γεγονότα, τα οποία πυροδότησαν την όλη κατάσταση. Και αυτά θα κριθούν».

Η πολύκροτη υπόθεση απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη εδώ και έναν χρόνο. Από την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς και της μικρής σκυλίτσας Ρόξυ έως την μαραθώνια απολογία του κατηγορούμενου και την περιγραφή της με τραγικούς τόνους.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, είχε μεταξύ άλλων, πει στην απολογία του για την στιγμή του φόνου:

MΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έμεινα πάνω της 4-5 λεπτά ώστε να μην μπορεί να με χτυπήσει. «Σε παρακαλώ, ηρέμησε»... μετά ένα χάος. Την πίεσα στο μαξιλάρι. Πήρα το μαξιλάρι. Μου φώναζε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούσε να φωνάξει;

MΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούσε, σήκω παράτα με φύγε δεν θέλω να πω άλλα. Ηλίθιε ή άει... δεν θέλω να τα πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος ήταν ο σκοπός σας; Να την ηρεμήσετε;

MΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δυστυχώς δεν θα το συγχωρέσω ούτε θα το εξηγήσω ποτέ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκανε κάτι το θύμα;

MΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από το πρώτο κομμάτι είναι τόσο θολωμένο το μυαλό μου, μα με βρίζει, δεν υπάρχει λογική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σκεφτήκατε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει;

MΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορώ να το εκλογικεύσω. Θα είναι για πάντα παρούσα στη ζωή μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σκεφτήκατε τον έρωτά σας για την κοπέλα; Είχατε τη ζωή της στα χέρια σας. Το παιδί σας;

MΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σκεφτόμουν με καθαρό μυαλό. Δεν βγάζει και σε μένα λογική. Όλο είναι ξεκάθαρο λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή σε αυτά τα πέντε λεπτά δεν σκεφτήκατε το παιδί σας και την αγάπη σας;

MΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν και θα ήταν για πάντα το παιδί στη ζωή μας. Δεν υπήρχε σενάριο να μην υπάρχει η μάνα της στη ζωή.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί την Δευτέρα.

