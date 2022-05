Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα: η καταγγελία για βιασμό, η απαλλαγή και ο “λογαριασμός” του Εισαγγελέα

Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης θέλει να χρεωθεί η νεαρή γυναίκα, τα δικαστικά έξοδα για την έρευνα, που έγινε μετά τις καταγγελίες της, για βιασμό της, την Πρωτοχρονιά.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Πριν από λίγες ημέρες ο Εισαγγελέας είχε προτείνει η υπόθεση να μπει στο αρχείο, καθώς έκρινε πως η καταγγελία της 24χρονης ήταν ψευδης και σκοπό είχε να εξυπηρετήσει προσωπικούς της λόγους.

Τώρα φαίνεται πως η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης στέλνει τον "λογαριασμό" στη Γεωργία Μπίκα.

Ο Εισαγγελέας ζητά να της χρεωθούν τα δικαστικά έξοδα της προσφυγής σε βάρος του 27χρονου, τον οποίο κατηγόρησε για τον βιασμό της, διότι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόταση του Εισαγγελέα, "απασχόλησε ψευδώς και με δόλο τις Αρχές".

Τον λόγο έχει τώρα το Δικαστικό Συμβούλιο. Εάν αποδεχθεί την πρόταση του Εισαγγελέα, η υπόθεση θα μπει στο αρχείο. Διαφορετικά ο 27χρονος που έχει κατηγορηθεί για τον βιασμό, θα κληθεί να κάτσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

