Τελικός Eurovision 2022: όλες οι εμφανίσεις (βίντεο)

Δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατών και χρηστών του διαδικτύου έστρεψαν τα βλέμματα στο Τορίνο για τον μουσικό διαγωνισμό, τον μεγάλο τελικό και την ανάδειξη του νικητή.

Εντυπωσιακός ήταν ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2022, που διεξήχθη στο Τορίνο της Ιταλίας.

Στον τελικό πήραν μέρος οι 20 χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς και οι «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ιταλία), ενώ ψηφίζουν και οι σαράντα συμμετέχουσες χώρες.

Η Ελλάδα, με την Αμάντα Γεωργιάδη και το τραγούδι «Die together», μια συναισθηματική και δυναμική μπαλάντα, εμφανίστηκε 17η από τις 25 συμμετέχουσες αποστολές.

Οι εμφανίσεις όλων των χωρών με την σειρά που βγήκαν στην σκηνή του τελικού:

Τσεχία

Ρουμανία

Πορτογαλία

Φινλανδία

Ελβετία

Γαλλία

Νορβηγία

Αρμενία

Ιταλία

Ισπανία

Ολλανδία

Ουκρανία

Γερμανία

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Βέλγιο

Ελλάδα

Ισλανδία

Μολδαβία

Σουηδία

Αυστραλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Πολωνία

Σερβία

Εσθονία

