Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι απέβαλλε

Η ανακοίνωση της Αμερικανίδας σούπερ σταρ στα social media.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία αποκάλυψε τον περασμένο μήνα πως ήταν έγκυος, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι απέβαλε, με ανάρτηση που έκανε στο Instagram μαζί με τον σύντροφό της, Σαμ Ασγκάρι.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι χάσαμε το μωρό-θαύμα μας, νωρίς στην εγκυμοσύνη. Είναι μια τρομερή στιγμή για κάθε γονιό. Μπορεί να έπρεπε να περιμένουμε να προχωρήσει (η εγκυμοσύνη) προτού κάνουμε την ανακοίνωση, αλλά ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι και θέλαμε να μοιραστούμε το χαρμόσυνο νέο. Η αγάπη μας είναι η δύναμή μας. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μεγαλώσουμε την όμορφη οικογένειά μας. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή σας. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την δύσκολη στιγμή», έγραψε η 40χρονη τραγουδίστρια, ήδη μητέρα δύο παιδιών, και ο 28χρονος σύντροφός της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς γνωρίστηκε το 2016 με τον Αμερικανοιρανό Σαμ Ασγκάρι, μοντέλο και ηθοποιό. Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλιν.

