Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ - Τζανακόπουλος: σήμερα γεννιέται ένα νέο κόμμα

Τι δήλωσε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την συμμετοχή τους στις εσωκομματικές εκλογές.

Σε δήλωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατά την έξοδό του από το εκλογικό τμήμα Άνω-Κάτω Πετραλώνων και Θησείου, όπου ψήφισε στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών της αξιωματικής αντιπολίτευησης, αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη δημοκρατική γιορτή. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συναντιέται με δεκάδες χιλιάδες πολίτες, δημοκράτες, αριστερούς, προοδευτικούς, σε ολόκληρη την Ελλάδα για να γεννήσουμε κάτι νέο.

Για να γεννήσουμε ένα κόμμα μαζικό, μαχητικό, ένα κόμμα ενωμένο, ένα κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς του 21ου αιώνα, αλλά την ίδια στιγμή για να στείλουμε κι ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση, ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής και νέας αρχής.

Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναγεννιέται και γίνεται η πραγματική δύναμη πολιτικής αλλαγής για τη χώρα, για τους πολίτες, για την κοινωνική πλειοψηφία».

Νωρίς το πρωί ψήφισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο εκλογικό κέντρο στο Περιστέρι, στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου όπου είναι ο μοναδικός υποψήφιος, αλλά και των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

ΣΥΡΙΖΑ: μεγάλη η προσέλευση στις εκλογές

Για «πολύ μεγάλη» προσέλευση που παρατηρείται στα εκλογικά τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλη την Ελλάδα, κάνουν λόγο πληροφορίες πηγών της Κουμουνδούρου, αναφέροντας ότι τις πρώτες ώρες, έως τις 12 το μεσημέρι, έχουν ήδη ψηφίσει 40.000 πολίτες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι με βάση την έως τώρα συμμετοχή, αναμένεται ότι ο τελικός αριθμός στις κάλπες θα είναι με βεβαιότητα εξαψήφιος, θα υπερβεί δηλαδή τα 100.000 μέλη.

Κατά τις ίδιες πηγές «το πιο ενδιαφέρον μέχρι τώρα, είναι ότι τα νέα μέλη που προσέρχονται στις κάλπες, είναι σχεδόν διπλάσια από τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», ενώ κάνουν λόγο για μαζική προσέλευση τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο της Αθήνας.

