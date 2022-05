Παράξενα

Γάμος σε γήπεδο μπάσκετ: Προπονητής και αθλήτρια παντρεύτηκαν στο παρκέ (βίντεο)

Ο πρώτος γάμος στην Ελλάδα σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ έγινε με καλεσμένους τους παίκτες των ομάδων που αγωνίζονταν λίγο πριν την τελετή!

Προπονητής και αθλήτρια παντρεύτηκαν εκεί που γνωρίστηκαν…στο παρκέ!

Αυτό συμβαίνει όταν τα μπασκετικά παρκέ βάζουν τα καλά τους όχι όμως για να υποδεχθούν κάποιο μεγάλο αγώνα αλλά έναν μεγάλο έρωτα!

Με ένα πολύ όμορφο και άκρως πρωτότυπο τρόπο ο προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανναξιακού Τάσος Ντάβος και η αθλήτρια της ομάδας Σταυρούλα Καραμιχάλη, αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

Το πρωί της Κυριακής και ενώ η ομάδα μπάσκετ του Πανναξιακού αγωνιζόταν με την αντίστοιχη του ΑΠΑΣ Τα Φανάρια, σε έναν αγώνα που δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία, καθώς ο Πανναξιακός είχε στεφθεί και μαθηματικά Πρωταθλητής Κυκλάδων, ο Τάσος Ντάβος ο άνθρωπος που ηγήθηκε από τον πάγκο την πορεία της ομάδας και η αθλήτρια που ανήκει στο έμψυχο δυναμικό της, Σταυρούλα Καραμιχάλη, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Ο γάμος έγινε αμέσως μετά την απονομή του Κυπέλλου, θέλοντας να συνδυάσουν την ξεχωριστή αυτή μέρα του με λίγο… μπάσκετ, μέσα στο κλειστό «Δ. Περιστεράκης» στη Νάξο, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη τους για τον τόπο που εργάζονται (σ.σ. η καταγωγή τους δεν είναι από τη Νάξο), αλλά και το άθλημα.

Τον γάμο τέλεσε ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κατσαράς, παρουσία συγγενών, αθλητριών, φίλων και φιλάθλων συνδυάζοντας αγώνα μπάσκετ και γάμο…

Όπως είναι φυσικό, οι δυο τους έγιναν αποδέκτες ευχών από όσους βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο, ενώ και οι ίδιοι έδειξαν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

Ο κόσμος στο γήπεδο ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς με παρατεταμένες κόρνες με το που ο αντιδήμαρχος τους αναφώνησε επίσημα ζευγάρι!

