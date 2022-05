Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμερικανικά χόβιτσερ M-777 στην γραμμή του μετώπου (βίντεο)

Τα χόβιτσερ M-777 αποτελούν μέρος του οπλισμού που στέλνει η Ουάσινγκτον για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας.



Η Ουκρανία έχει αναπτύξει στις γραμμές του μετώπου πολλά από τα νέα αμερικανικά χόβιτσερ M-777 που έχει παραλάβει, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο να σταλούν 90 τέτοια πυροβόλα και έχουν παραδοθεί όλα εκτός από ένα.

Αυτά τα χόβιτσερ M-777 αποτελούν μέρος του οπλισμού που στέλνει η Ουάσινγκτον για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας, που άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου. Τα M-777 θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά λόγω του μεγάλου βεληνεκούς και της ακρίβειάς τους.

Η αμερικανική πρεσβεία ανήρτησε ένα βίντεο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο οποίο εικονίζονται ουκρανοί στρατιώτες να εκαπιδεύονται στη χρήση των πυροβόλων αυτών.

M-777 Howitzers in action. Part of the United States' most recent $800 million care package for the Ukrainian Armed Forces. All but one of the 90 Howitzers sent by the United States are now in Ukraine, many now deployed on the front lines. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/B012LeV8uT