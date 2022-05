Υγεία - Περιβάλλον

Μέτρηση οστικής μάζας: Γρήγορη, μη επεμβατική εξέταση για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης

Τα νέα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot του Hellenic Healthcare Group διαθέτουν υπερσύγχρονα μηχανήματα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας.

Η οστεοπόρωση, αφορά ένα μεγάλο τμήμα του ενήλικου πληθυσμού και συχνά χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλή επιδημία», καθώς στα αρχικά της στάδια δεν δίνει συμπτώματα και έτσι δεν αναγνωρίζεται από τους ασθενείς.

Είναι μια πάθηση που προσβάλλει κυρίως τις γυναίκες αλλά συχνά και άνδρες τρίτης ηλικίας. Εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και τις γυναίκες υψηλού κινδύνου (πρόωρη εμμηνόπαυση, ρευματοπάθειες κ.ά.).

Οστεοπόρωση: Μια χρόνια νόσος

Η οστεοπόρωση είναι χρόνια νόσος του μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία παρατηρείται προοδευτική μείωση της πυκνότητας και της ποιότητάς τους. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και καταστροφή της δομής του οστίτη ιστού που κάνει εύθραυστα τα οστά και οδηγεί σε κατάγματα κυρίως του ισχίου, της σπονδυλικής στήλης και του καρπού (διαταραχή της ποιότητας και της ποσότητας του οστού).

Διάγνωση

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται με τη μέτρηση οστικής μάζας προκειμένου να υπολογιστεί η μάζα και η πυκνότητα των οστών. Κατά την εξέταση, τα ακτινολογικά μηχανήματα χρησιμοποιούν τη μέθοδο της «απορροφησιομέτρησης διπλής ενέργειας με ακτίνες Χ» (DEXA). Η δόση της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθενται οι εξεταζόμενοι με αυτή τη μέθοδο είναι ιδιαίτερα μικρή.

Τα νέα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot του Hellenic Healthcare Group διαθέτουν υπερσύγχρονα μηχανήματα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (Lunar Prodigy Advance General Electric & Horizon – Hologic) για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης και την πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων, τα οποία:

Έχουν έως και 40% καλύτερη κλινική ακρίβεια στην ανίχνευση οστικής απώλειας.

Διαθέτουν δυνατότητα ολόσωμης απεικόνισης, με ακριβή αποτελέσματα της οστικής πυκνότητας και της σύνθεσης σώματος (ολικό λίπος, άλιπος και οστικός ιστός) σε μία σάρωση.

Με την ειδική τεχνολογία σάρωσης αξιολογείται ο κίνδυνος κατάγματος, καθώς τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης μπορούν να αναγνωριστούν με μια χαμηλής δόσης, μονής ενέργειας απεικόνιση, εντός 10 δευτερολέπτων.

Έχουν δυνατότητα αξιολόγησης εκτεταμένου φάσματος κλινικών καταστάσεων με ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ ενδείκνυνται και για την απεικόνιση σε μεγαλόσωμους, παχύσαρκους ασθενείς.

Με τις ευκρινείς, υψηλής ανάλυσης εικόνες που παρέχουν, γίνεται ακριβής αξιολόγηση της αποτιτανωμένης πλάκας στην κοιλιακή αορτή, η οποία μπορεί να αποτελεί σημαντική ένδειξη καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού.

Ο μειωμένος χρόνος εξέτασης και οι χαμηλής δόσης ακτίνες Χ εξασφαλίζουν μια άνετη εμπειρία για τους εξεταζόμενους.

Ποιες εξετάσεις πραγματοποιούνται

Στο τμήμα Οστεοπυκνομετρίας των HealthSpot πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

Μέτρηση οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ενδείκνυται σε νεαρά άτομα που δεν εμφανίζουν σπονδυλικά οστεόφυτα ή ασβεστώσεις της κοιλιακής αορτής).

Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου (ενδείκνυται σε άτομα μέσης και μεγάλης ηλικίας).

Μέτρηση οστικής πυκνότητας δύο ισχίων (μέθοδος dual hip).

Μέτρηση οστικής πυκνότητας καρπού.

Ολόσωμη λιπομέτρηση (ενδείκνυται σε εξεταζόμενους που υποβάλλονται σε δίαιτα καθώς και σε αθλητές).

Γίνονται δεκτά παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ για τη διενέργεια της εξέτασης.

HealthSpot: Ολοκληρωμένο δίκτυο πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας

Τα διαγνωστικά HealthSpot δημιουργήθηκαν από το Hellenic Healthcare Group (HHG), το μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, και παρέχουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες διάγνωσης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης για κάθε θέμα υγείας. Βρίσκονται σε 4 κεντρικά σημεία της Αττικής (Κηφισιά, Περιστέρι, Γλυφάδα και Πειραιά εντός ΟΛΠ), είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονη τεχνολογία και στελεχώνονται από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης, με ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.

Tα HealthSpot είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του Hellenic Healthcare Group (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Μetropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic) προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και επίσκεψης σε ιατρό του Ομίλου.

Τέλος, διακρίνονται για την καινοτομία τους καθώς διαθέτουν ψηφιακές εφαρμογές υγείας, ενώ παρέχουν και τη δυνατότητα εξετάσεων και ιατρονοσηλευτικής φροντίδας κατ’ οίκον.

