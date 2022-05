Νέα Υόρκη - μακελειό σε σούπερ μάρκετ: Στο σημείο θα βρεθεί ο Μπάιντεν

Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί αύριο Τρίτη το Μπάφαλο, όπου το Σάββατο σφαγή 18 χρονος εκτέλεσε δέκα ανθρώπους σε σούπερ μάρκετ.

Ο Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί αύριο Τρίτη το Μπάφαλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου το Σάββατο σφαγή 18 χρονος εκτέλεσε δέκα ανθρώπους σε σούπερ μάρκετ.

«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μπάιντεν θα μεταβούν στο Μπάφαλο για να μοιραστούν την οδύνη μιας κοινότητας που έχασε δέκα μέλη της σε αυτή τη φρικιαστική και παράλογη σφαγή», διευκρίνισε η αμερικανική προεδρία σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε σθεναρά τη σφαγή των δέκα ανθρώπων.

«Ο Γενικός Γραμματέας αισθάνεται φρίκη για τη δολοφονία δέκα ανθρώπων σε μια ποταπή ενέργεια ρατσιστικού βίαιου εξτρεμισμού στο Μπάφαλο», ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γκουτέρες, ο Φαρχάν Χακ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Ο κύριος Γκουτέρες εκφράζει τα πιο βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων και ελπίζει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

