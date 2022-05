Κοινωνία

Ομόνοια: Έσφαξε τον πατέρα του ενώ κοιμόταν

Ακόμη μια οικογενειακή τραγωδία με θύμα έναν 52χρονο. Ο δράστης ειδοποίησε την αστυνομία μετά από μια μέρα για το έγκλημα του.

Μια νέα οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί όταν έγινε γνωστό ότι ένας 28χρονος, πακιστανικής καταγωγής, με ψυχολογικά προβλήματα, μαχαίρωσε και σκότωσε τον πατέρα του στην περιοχή της Ομόνοιας.

Το έγκλημα συνέβη το πρωί της Κυριακής αλλά έγινε γνωστό σήμερα όταν ο δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Περιπολικά της αστυνομίας κατέφθασαν στο σημείο και εντόπισαν νεκρό στο υπνοδωμάτιό του τον άτυχο 52χρονο από το Πακιστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης, ο οποίος είχε την Ελληνική υπηκοότητα, αναμένεται να οδηγηθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Ψυχιατρείο μια και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

