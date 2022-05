Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Με ανατροπές και εκπλήξεις ξεκινά η εβδομάδα στο Διαφάνι.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Νικηφόρος δεν καταφέρνει να πείσει τον Θεόδωρο να κινηθεί εναντίον του Ξανθού, όμως η συνάντηση που θα έχει μ’ έναν παλιό του συνάδελφο θα τον οδηγήσει σ’ ένα παράτολμο σχέδιο για να παγιδεύσει τον Ξανθό και τον Ακύλα. Ο Μπάμπης παραδέχεται στην Κορίνα την αλήθεια για τα λεφτά που έκλεψε ο Κυριάκος και συγκρούονται άσχημα. Η Δρόσω παίρνει μια σημαντική απόφαση που θα χαροποιήσει τον Κωνσταντή. Ο Πέτρος εξαφανίζεται απ’ την κρυψώνα του. Ο Ζάχος θα έχει μια απρόσμενη επίσκεψη στο νοσοκομείο που θα ταράξει και πάλι τα νερά.

