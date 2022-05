Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένταση στη δίκη μεταξύ των συνηγόρων

Διέκοψε τη διαδικασία η πρόεδρος για να πέσουν οι τόνοι.

Η δεύτερη καταγγέλλουσα ηθοποιός αναμένεται να ξεκινήσει την κατάθεση της στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της πρώτης ηθοποιού που καταγγέλει τον κατηγορούμενο για σεξουαλική βία.

Το δικαστήριο, που εξέτασε την πρώτη μάρτυρα κεκλεισμένων των θυρών, διέκοψε για λίγο την συνεδρίαση, καθώς σημειώθηκε ένταση λίγα λεπτά πριν ανέβει στο βήμα η δεύτερη γυναίκα. Αφορμή για την ένταση ήταν σχόλιο του συνηγόρου της μάρτυρα που πρόκειται να ξεκινήσει να καταθέτει με ανοικτή διαδικασία. Ο συνήγορος είπε πως ο επιφανής ηθοποιός έχει διαγραφεί από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καθώς σε βάρος του υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για παρενοχλήσεις, αλλά και μια καταγγελία για βιασμό από γνωστή ηθοποιό πριν 16-17 χρόνια.

Στα λεγόμενα του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής αντέδρασε η υπεράσπιση του ηθοποιού, η οποία ζήτησε να μη γίνονται τέτοιες αναφορές για ζητήματα που δεν έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη, αλλά και πως η απόφαση του ΣΕΗ ήταν «άνευ νοήματος», αφού ο ηθοποιός είχε δηλώσει πως αποχωρεί από τον χώρο της υποκριτικής.

Οι αντεγκλήσεις των δύο πλευρών που συνεχίστηκαν οδήγησαν την διακοπή της διαδικασίας,που θα ξεκινήσει σε λίγο, με την πρόεδρο να ζητά «περισσότερη ευπρέπεια».

Η δεύτερη ηθοποιός που θα αρχίσει σήμερα την κατάθεση της, καταγγέλλει πως ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να την βιάσει τον Φεβρουάριο του 2010 στο θέατρο «Μουσούρη».

