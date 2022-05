Κοινωνία

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αρτέμιδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα της ΔΕΗ στην περιοχή Γαλήνη.

Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής

