Τουρκία: Συνάντηση Τσαβούσογλου - Μπλίνκεν στην Νέα Υόρκη

Με διαφορά λίγων ωρών από τον Νίκο Δένδια, ο Τούρκος ομόλογος του θα συναντήσει τον ομόλογο τους των ΗΠΑ.

Με τον Αμερικανό ομόλογό του θα συναντηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέχρι τις 19 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

‘Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τούρκος Υπουργός θα πραγματοποιήσει την επίσημη επίσκεψη για να παραστεί στο Διεθνές Φόρουμ Αναθεώρησης Μετανάστευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά υπό την ομπρέλα του Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Τούρκος Υπουργός θα συμμετάσχει στη συνάντηση σε επίπεδο Υπουργών με θέμα «Κλήση για δράση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 18 Μαΐου 2022, με οικοδεσπότη τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο αυτό και διμερείς συναντήσεις.

Στη ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται ό,τι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα έχει επίσης την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών του Στρατηγικού Μηχανισμού Τουρκίας-ΗΠΑ με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ καθώς και με μέλη της τουρκο-αμερικανικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση θα γίνει με διαφορά λίγων ωρών απο την συνάντηση του κ. Μπλίνκεν με τον Νίκο Δένδια, που συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ.

