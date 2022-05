Κόσμος

Επίθεση σε εκκλησία στην Καλιφόρνια: Συνελήφθη ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την επίθεση ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν. Πώς οι πιστοί αφόπλισαν τον δράστη.

Η αστυνομία της κομητείας Όραντζ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ο δράστης της επίθεσης σε πρεσβυτεριανή εκκλησία της Λαγκούνα Γουντς είναι ένας 68χρονος από το Λας Βέγκας, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Ντέιβιντ Τσου άνοιξε πυρ το απόγευμα της Κυριακής μέσα στην εκκλησία, όπου βρίσκονταν περίπου 30-40 άνθρωποι. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ.

Η επίθεση του ενόπλου σημειώθηκε την ώρα που ενορίτες παρακάθονταν σε γεύμα προς τιμήν ενός πρώην πάστορα. Το κίνητρο του δράστη παραμένει αδιευκρίνιστο.

Τα θύματα, ηλικίας 66 έως 92 ετών, είχαν όλα καταγωγή από την Ταϊβάν.

Ορισμένοι από τους πιστούς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ένοπλο, τον «έδεσαν με ηλεκτρικό καλώδιο και του απέσπασαν τουλάχιστον δύο όπλα» προτού φθάσουν επιτόπου βοηθοί του σερίφη, δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της κομητείας Όραντζ, ο Τζεφ Χάλοκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Στον τόπο της επίθεσης βρέθηκαν δύο περίστροφα.

«Αυτή η ομάδα πιστών επέδειξε (...) εξαιρετικό ηρωισμό και γενναιότητα», συνέχισε ο κ. Χάλοκ, «αναμφίβολα απέτρεψε περισσότερους τραυματισμούς και θανάτους».

Η εκκλησία παρέθετε γεύμα προς τιμήν του πρώην πάστορά της, ο οποίος μετακόμισε από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν και είχε επιστρέψει για σύντομη επίσκεψη. Οι ενορίτες ανέφεραν πως δεν γνώριζαν τον ένοπλο.

Η επίθεση στην εκκλησία της Καλιφόρνια διαπράχθηκε την επομένη του μακελειού που διέπραξε νεαρός ρατσιστής σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε σαν να τιμωρήθηκε με 10 μέρες φυλάκιση (βίντεο)

Μητσοτάκης - Μπάιντεν: Η τουρκική προκλητικότητα επί τάπητος στην συνάντηση

Φωτιά σε αστικό λεωφορείο εν κινήσει (βίντεο)