ΗΠΑ – Καλιφόρνια: “Κόλαση” με πυροβολισμούς μέσα σε εκκλησία (εικόνες)

Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες, τέσσερεις εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Κυριακή μέσα σε εκκλησία πρεσβυτεριανών στη Λαγκούνα Γουντς, στη νότια Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι αρχές, προσθέτοντας πως συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Η αστυνομία αντέδρασε όταν ενημερώθηκε «για πυρά μέσα σε εκκλησία» με «πολλά θύματα, που έχουν υποστεί τραύματα από σφαίρες»· «θέσαμε υπό κράτηση έναν ύποπτο και κατασχέσαμε το όπλο που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε» στην επίθεση, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ, στην Καλιφόρνια, μέσω Twitter.

Στη Λαγκούνα Γουντς, πόλη περίπου 16.000 κατοίκων, κατοικούν κυρίως συνταξιούχοι. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, όλα τα θύματα ήταν ενήλικοι και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του υπέκυψε επιτόπου, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το μακελειό μέσα στην εκκλησία είναι το δεύτερο mass shooting – επίθεση με τη χρήση πυροβόλων όπλων με τουλάχιστον τέσσερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών αρχών – του σαββατοκύριακου. Διαπράχθηκε την επομένη του φόνου 10 ανθρώπων από βαριά οπλισμένο νεαρό ρατσιστή σε κατάστημα στο Μπάφαλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ως αυτό το στάδιο, η αστυνομία της Καλιφόρνιας δεν έχει κάνει καμία εκτίμηση για τα κίνητρα της χθεσινής επίθεσης.

Πιστοί αφόπλισαν κι αιχμαλώτισαν ένοπλο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι τέσσερις πολύ σοβαρά, ο πέμπτος ελαφρά, από πυρά ενόπλου μέσα σε εκκλησία στην Καλιφόρνια χθες Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία της κομητείας Όραντζ, την επομένη της σφαγής δέκα ανθρώπων από νεαρό ρατσιστή σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπάφαλο της Νέας Υόρκης.

Ενορίτες παρακάθονταν σε γεύμα έπειτα από πρωινή λειτουργία όταν ο ένοπλος εισέβαλε κι άρχισε να πυροβολεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Ορισμένοι από τους πιστούς κατάφεραν να τον σταματήσουν, τον «έδεσαν με ηλεκτρικό καλώδιο και του απέσπασαν τουλάχιστον δύο όπλα» προτού φθάσουν επιτόπου βοηθοί του σερίφη, δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της κομητείας Όραντζ, ο Τζεφ Χάλοκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αυτή η ομάδα πιστών έδειξε (...) εξαιρετικό ηρωισμό και γενναιότητα», συνέχισε ο κ. Χάλοκ, «αναμφίβολα απέτρεψε περισσότερους τραυματισμούς και θανάτους».

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ο ύποπτος που συνελήφθη, ασιατικής καταγωγής, περίπου εξήντα ετών, δεν έχει τραυματιστεί.

Αντιθέτως, «τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά», διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη μέσω Twitter, ενώ ένα από τα θύματα «πέθανε επιτόπου».

Το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έλαβε κλήση χθες στις 13:26 (τοπική ώρα· στις 23:26 ώρα Ελλάδας) από την πρεσβυτεριανή εκκλησία Τζενίβα, σύμφωνα με τις αρχές.

«Θέσαμε υπό κράτηση ύποπτο και κατασχέσαμε όπλο που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε» στην επίθεση, ανέφερε νωρίτερα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ μέσω Twitter.

Η αστυνομία προσπαθεί να ρίξει φως στο νέο mass shooting – επίθεση με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχει τουλάχιστον τέσσερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών αρχών –, το δεύτερο του σαββατοκύριακου, παίρνοντας καταθέσεις από 30 ως 40 ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ σημείωσε πως παρακολουθεί στενά την έρευνα και συντονίζεται με τις τοπικές αρχές. «Κανένας δεν θα έπρεπε να φοβάται να πάει στον χώρο λατρείας του. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στα θύματα», ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη Νιούσομ μέσω Twitter.

Για «ανησυχητική είδηση, προτού συμπληρωθεί μια μέρα από το mass shooting στο Μπάφαλο» έκανε λόγο μέσω Twitter η Δημοκρατική βουλεύτρια Κέιτι Πόρτερ, η οποία εκπροσωπεί την κομητεία Όραντζ στην Ουάσινγκτον.

«Αυτή δεν πρέπει να γίνει η νέα μας ομαλότητα», πρόσθεσε.

Η επίθεση στην εκκλησία, η οποία σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη βρίσκεται στην πόλη Λαγκούνα Γουντς, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λος Άντζελες, διαπράχθηκε την επομένη της σφαγής 10 ανθρώπων από βαριά οπλισμένο νεαρό ρατσιστή σε κατάστημα στο Μπάφαλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

