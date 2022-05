Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το εμβόλιο κατά της γρίπης μειώνει τις πιθανότητες σοβαρής νόσησης

Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σαφή, ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί πως λειτουργεί ο μηχανισμός προστασίας από την Covid-19 μέσω του εμβολίου κατά της γρίπης.

Το εμβόλιο κατά της γρίπης έχει ένα απρόσμενο έξτρα όφελος: Μπορεί να μειώσει την πιθανότητα Covid-19, τουλάχιστον της πιο σοβαρής μορφής της, σύμφωνα με μελέτη από το Κατάρ. Το ερώτημα είναι πόσο διαρκεί αυτή η έμμεση προστασία, αν και φαίνεται ότι μπορεί να συμβαίνει για μερικές εβδομάδες μετά τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο δρα Λαΐθ Τζαμάλ Αμπού-Ραντάντ της Ιατρικής Σχολής Weill Cornell Medicine-Qatar στη Ντόχα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα με το «Nature», ανέλυσαν στοιχεία για 30.774 υγειονομικούς στην αραβική χώρα, από τους οποίους οι 518 είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν προηγουμένως κάνει εποχικό αντιγριπικό εμβόλιο, είχαν 30% μικρότερη πιθανότητα να μολυνθούν από τον κορονοϊό και 89% μικρότερο κίνδυνο να αρρωστήσουν με βαριά Covid-19, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν κάνει εμβόλιο κατά της γρίπης.

Άλλες μελέτες έως τώρα έχουν βρει παρεμφερείς ενδείξεις ότι τα αντιγριπικά εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου λόγω Covid-19, αν και παραμένει ασαφές πόσο διαρκεί αυτή η προστασία. Στη μελέτη του Κατάρ, όσοι είχαν κάνει αντιγριπικό εμβόλιο και μετά μολύνθηκαν από κορονοϊό, η λοίμωξη Covid-19 συνέβη κατά μέσο όρο περίπου έξι εβδομάδες μετά.

Επίσης, δεν είναι σαφές γιατί τα αντιγριπικά εμβόλια προστατεύουν σε έναν βαθμό κατά της Covid-19. Μία εξήγηση είναι ότι παρ' όλο που στοχεύουν στους ιούς της γρίπης, παράλληλα ενισχύουν ευρύτερα τις άμυνες του ανοσοποιητικού συστήματος κατά άλλων ιών.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η γνώση ότι ένα αντιγριπικό εμβόλιο βοηθάει κατά του κορονοϊού, έστω μερικώς και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αξιοποιηθεί προσωρινά σε μία μελλοντική πανδημία, μέχρι να αναπτυχθεί το κατάλληλο εμβόλιο γι' αυτήν.

