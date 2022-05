Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ανάδρομος Ερμής: Τα τέσσερα ζώδια που πρέπει να προσέξουν (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

"Αντιφατικές είναι οι ημέρες και θέλουν προσοχή", είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως εξήγησε, αυτό συμβαίνει γιατί από τη μία ο Ερμής που είναι ανάδρομος και πρέπει να προσέχουμε και από την άλλη η Αφροδίτη που είναι στον Κριό και προκαλεί "δίψα" για έρωτα.

Όπως είπε παρά το γεγονός ότι ο Ερμής είναι ανάδρομος Τετάρτη και Πέμπτη κάνει μία πολύ καλή όψη με τον Δία και ευνοεί να υλοποιηθούν σχέδια.

Τέλος η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε πως σήμερα η Σελήνη είναι στον Τοξότη και ευνοεί σχέδια, ωστόσο προσοχή θέλει ο Ποσειδώνας καθώς κάνει διάφορα "παιχνίδια" και μπορεί να κάνουμε λανθασμένες εκτιμήσεις. Τα ζώδια που πρέπει να είναι ιδαίτερα προσεκτικά είναι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθείς.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

