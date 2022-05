Κοινωνία

Missing alert: Που εντοπίστηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 29χρονου. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 29χρονου που είχε εξαφανιστεί από τις αρχές του μήνα από το Μαρκόπουλο Αττικής και χθες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σήμανε το missing alert.

Σε νέα του ανακοίνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι «η περιπέτεια του Γκιόσι Αντώνη 29 ετών, έληξε σήμερα, 17/5/2022, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Γκιόσι Αντώνης βρέθηκε στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία του.

Ο Γκιόσι Αντώνης είχε εξαφανιστεί στις 8/5/2022 από την περιοχή του Μαρκόπουλου. Στις 16/5/2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προβεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Γκιόσι Αντώνη και τους οικείους του για οτιδήποτε χρειαστεί».

