Μητσοτάκης στο Κογκρέσο: Η ανάρτηση της Κάμαλα Χάρις για την ιστορική ομιλία του

Η Κάμαλα Χάρις αναφέρθηκε στην κοινή συνάντηση του Κογκρέσου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία προήδρευσε, αναρτώντας μαζί και μια φωτογραφία.

«Οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν κάθε μέρα που περνά», έγραψε στο Twitter η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις μετά την ιστορική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm