Καματερό: Φωτιά σε δασική έκταση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική. Άμεσα κινητοποιήθηκαν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στους πρόποδες του Ποικίλου όρους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε στο τέρμα της οδού Αναπαύσεως στο Καματερό Αττικής και δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη PZL, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

