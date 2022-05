Κόσμος

ΝΑΤΟ - Ερντογάν: Δυστυχώς είπαμε “ναι” για την ένταξη της Ελλάδας

Με “πυρά” και προς την χώρα μας, για την επάνοδο της στην συμμαχία, ο Τούρκος Πρόεδρος διαμηνύει εκ νέου σε Σουηδία και Φινλανδία πως το βέτο για την ένταξη τους, πρέπει να θεωρείται δεδομένο στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε για τη στάση της Τουρκίας στο θέμα της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, πως «αναμένουμε από τους συμμάχους μας να κατανοήσουν, να σεβαστούν και να υποστηρίξουν την ευαισθησία μας. Έχουμε ευαισθησία να προστατεύσουμε τα σύνορά μας από την τρομοκρατία. Κανένας από τους συμμάχους μας δεν έδειξε σεβασμό σε αυτήν την ευαισθησία όπως περιμέναμε».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «είμαστε μεταξύ των χωρών που στηρίζουν περισσότερο τις δραστηριότητες της συμμαχίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα λέμε «ναι» σε κάθε πρόταση χωρίς αμφιβολία. Το να υποστηρίζεις την τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG και να ζητάς από εμάς υποστήριξη για την ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι, τουλάχιστον, ασυνεπές. Ζητήσαμε 30 τρομοκράτες από τη Σουηδία, είπαν ότι δεν θα τους δώσουν. Δεν θα μας παραδώσετε τρομοκράτες, αλλά μας ζητάτε να μπείτε στο ΝΑΤΟ. Δεν λέγαμε ‘ναι’ στο να κάνουμε το ΝΑΤΟ ανασφαλές».

Ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι «αυτό το λάθος έγινε κάποτε με την Ελλάδα. Έφυγε από το ΝΑΤΟ, δυστυχώς είπαμε «ναι» στην είσοδό της αργότερα».

Αναφερόμενος στις αντιπροσωπείες Φινλανδίας και Σουηδίας, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «ήθελαν να έρθουν τη Δευτέρα. Μην κουράζεστε για τίποτα, δεν υπάρχει ανάγκη. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις είναι ακόμη στη Σουηδία και περπατούν».