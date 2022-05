Κόσμος

Ερντογάν: “Όχι” στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Οι αναφορές στην Ελλάδα.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες της Σουηδίας και της Φινλανδίας «ας μην μπουν στον κόπο» να ταξιδέψουν στην Τουρκία για να πείσουν την Άγκυρα να εγκρίνει το αίτημά τους, πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ομόλογό του της Αλγερίας, είπε, «είναι αλήθεια ότι έγιναν κάποιες συναντήσεις τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών. Πρέπει να πω κάτι πολύ ξεκάθαρο, ξεκάθαρο και ειλικρινές. Και οι δύο χώρες (Φινλανδία και Σουηδία) δεν έχουν ξεκάθαρη στάση έναντι των τρομοκρατικών οργανώσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ακόμη κι αν τοποθετηθούν ενάντια στις τρομοκρατικές οργανώσεις και πουν «είμαστε κατά», υπάρχουν δηλώσεις ότι δεν θα παραδώσουν κάποιους τρομοκράτες τους οποίους πρέπει να παραδώσουν. Ακόμα κι αν πουν ότι θα τους παραδώσουν, εμείς πιστεύουμε το εξής: Ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί να μπει μέσα στο ίδιο τρυπάκι δύο φορές».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «ξέρετε ότι παλαιότερα, η Ελλάδα είχε φύγει από το ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση εκείνης της περιόδου επέτρεψε στην Ελλάδα να ενταχθεί ξανά στο ΝΑΤΟ. Τώρα απευθύνομαι στον λαό μου: Οι κορυφαίες χώρες του ΝΑΤΟ δίνουν κάθε είδους υποστήριξη στην Ελλάδα; Δίνουν. Ιδρύουν βάσεις στην Ελλάδα; Ιδρύουν. Πώς θα τους πιστέψουμε;»

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «η Σουηδία είναι ήδη κέντρο επώασης τρομοκρατικών οργανώσεων. Φέρνουν τρομοκράτες στα κοινοβούλιά τους, τους βάζουν να μιλήσουν εκεί και εκδίδουν ειδικές προσκλήσεις. Υπάρχουν μάλιστα και τρομοκράτες υπέρ του ΡΚΚ στα κοινοβούλιά τους. Τι θα εμπιστευτούμε; Α, πρόκειται να έρθουν στην Τουρκία τη Δευτέρα. Θα έρθουν να μας πείσουν; Συγχωρείστε μας, αλλά μην κουράζεστε. Καταρχάς, δεν θα λέγαμε ‘ναι’ στην ένταξη στο ΝΑΤΟ σε εκείνους που επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία. Γιατί τότε το ΝΑΤΟ παύει να αποτελεί ασφάλεια. Είναι αδύνατο να πούμε ‘ναι’ σε αυτό. Δεν γίνεται να μας χώσουν ξανά εκεί που μας είχαν χώσει. Να μας συγχωρείται».





