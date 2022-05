Πολιτισμός

Διεθνής Ημέρα Μουσείων - Μενδώνη: Τα μουσεία υπηρετούν την κοινωνία και την ανάπτυξή της

Τι επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

«Ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που καθιερώθηκε στη χώρα μας από το Ελληνικό Τμήμα του ICOM το 1984, κινητοποιεί, κάθε χρόνο, τα μουσεία, σε όλη την Ελλάδα, για να υποδεχθούν το κοινό και να οργανώσουν ποικίλες εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τις συλλογές και τις δράσεις τους. Μεγάλα και μικρά μουσεία, όλων των κατηγοριών, ανταποκρίνονται, με ελκυστικό τρόπο, στο θέμα που ορίζει κάθε χρόνο το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, συνδέoντας την εκάστοτε κοινωνική συγκυρία με τα αιτήματα των καιρών. Τα μουσεία αποδεικνύουν ότι υπηρετούν την κοινωνία και την ανάπτυξή της, δύο στόχους, που συνδέονται ουσιαστικά με το δικό τους μέλλον.

Το φετινό θέμα «Η Δύναμη των Μουσείων» είναι σημαντικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς αγγίζει πολλούς τομείς, με επίκεντρο την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, ενώ, παράλληλα, παρουσιάζει τα μουσεία ως χώρους συνάντησης και επικοινωνίας που αποτελεί μόνιμη επιδίωξή μας.

Η Διεθνής Ημέρα των Μουσείων τιμάται φέτος με εκδηλώσεις που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη δυναμική τους αλλά και την αφοσίωση των ανθρώπων που τα υπηρετούν. Τιμώμενος φορέας είναι ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης / MOMus, o οποίος στηρίζεται στην έμπρακτη συνένωση των δυνάμεων πέντε μουσείων, ως φορέας εποπτευόμενος από το ΥΠΠΟΑ. Το ΜΟΜus τοποθετεί την Θεσσαλον?κη, με θετικό αναπτυξιακό πρόσημο, στον παγκόσμιο αστερισμό των σύγχρονων μουσείων Τ?χνης».

Ψηφιακή περιήγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εγκαινιάζει σήμερα τη λειτουργία της ψηφιακής εικονικής περιήγησης σε επιλεγμένες αίθουσες και εκθέματα των Συλλογών του. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΑμεΑ και αφορά στην προσβασιμότητα σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές υποδομές της χώρας για εμποδιζόμενα κινητικά άτομα και άτομα με προβλήματα ακοής.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε συνεργασία με την εταιρεία PostScriptum, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού, μέσω πολιτιστικής χορηγίας σε είδος.

