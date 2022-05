Πολιτική

Ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Πυρά από την αντιπολίτευση

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και την ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, με τα κόμματα να βγάζουν ανακοινώσεις επικρίνοντας τόσο τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και την ομιλία του στο Κογκρέσο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σε μια περίοδο επικίνδυνων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ραγδαίας αναβάθμισης τόσο της Τουρκίας όσο και των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, ο κ Μητσοτάκης επιστρέφει από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ έχοντας εισπράξει πολλά χειροκροτήματα αλλά καμία ουσιαστική δέσμευση για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν διεκδίκησε και συνεπώς δεν απέσπασε καμία δέσμευση απέναντι στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Δεν απέσπασε ούτε, έστω, ένα έμμεσο σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου για τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις κάτω από 6 νμ. Δεν έθεσε και συνεπώς δεν κέρδισε καμία προϋπόθεση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική.

Με αυτά τα δεδομένα, η όποια επικοινωνιακή και συμβολική αξία της επίσκεψης δεν μπορεί να συγκαλύψει την αποτυχία της στρατηγικής του προβλέψιμου και δεδομένου "συμμάχου". Ενός "συμμάχου" που σε αντάλλαγμα για όλες τις πρωτοφανείς παραχωρήσεις στις οποίες προέβη, επιζητεί επιδοκιμασία αντί να διεκδικεί δεσμεύσεις υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Τέλος η ανακοίνωση αγοράς F35 - για μια ακόμη φορά πέρα και έξω από κάθε προβλεπόμενη διαδικασία - δυστυχώς αποτελεί θλιβερή και δαπανηρή παραδοχή από πλευράς του κ. Μητσοτάκη ότι ουδέν ψέμα υπήρξε στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και ο Αμερικανός Πρόεδρος του επιβεβαίωσε την πώληση F16 στην Τουρκία. H Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει άμεσα σε μια ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και σε μια Κυβέρνηση που διεκδικεί και αγωνίζεται πραγματικά για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είχε σαν βασικό στόχο την ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση της χώρας στα σχέδια των ΗΠΑ, είτε αυτά αφορούν τον οικονομικό-ενεργειακό τομέα είτε τον στρατιωτικό-πολεμικό. Από αυτήν την άποψη το ταξίδι πέτυχε το σκοπό του, μόνο που αυτή την "επιτυχία" ο ελληνικός λαός θα την πληρώσει -κυριολεκτικά και μεταφορικά- πάρα πολύ ακριβά. Θα την πληρώσει με μεγαλύτερη εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια και τους ανταγωνισμούς, με μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, με νέες "αγορές του αιώνα" κι ένα νέο γύρο ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών, αλλά και με νέους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας χάριν της διασφάλισης της "ΝΑΤΟϊκής συνοχής". Η στάση του ΚΚΕ διαφέρει ριζικά από την στάση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που αρκούνται σε κάποιες υποσημειώσεις κι αστερίσκους, γιατί πολύ απλά συμφωνούν με την ουσία της κυβερνητικής στρατηγικής, συμφωνούν με την εμπλοκή στους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και θέτουν μόνο επιμέρους ζητήματα για το “αντίτιμο” και τα “ανταλλάγματα».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο δεν «έγραψε ιστορία», ξαναέγραψε την ιστορία. Συνέκρινε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του Ελληνικού Έθνους με τον αγώνα των Αμερικανών για ανεξαρτησία. Δεν ανέφερε ούτε μία φορά την λέξη «Τουρκία». Δεν είπε ούτε μία λέξη για το μείζον θέμα της πώλησης των αμερικανικών μαχητικών F 16 και την αναβάθμιση του υφιστάμενου τουρκικού στόλου. Δεν αναφέρθηκε στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Ιωνίας από τους Τούρκους, 100 χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Διέπραξε το ιστορικό ανοσιούργημα, να συγκρίνει τους ναζί του τάγματος Αζόφ που αυτές τις ώρες παραδίδονται μαζικά, με τους ήρωες – μάρτυρες του Μεσολογγίου, που προτίμησαν τον θάνατο από την ατίμωση! Δεν γνώριζε καν τον αριθμό των νεκρών του Μεσολογγίου, που σύμφωνα με τον Τ. Φίνλεΐ δεν είναι «μερικές εκατοντάδες», αλλά 4,000 νεκροί και 3,000 που μαρτύρησαν στα σκλαβοπάζαρα των Οθωμανών. Μίλησε για την εισβολή και κατοχή της Κύπρου, χωρίς όμως να αναφέρει «ποιος» ακριβώς εισέβαλλε, διέπραξε και συνεχίζει την σύγχρονη κυπριακή γενοκτονία. Μίλησε για «υπερπτήσεις», χωρίς όμως να κατονομάσει τον «δράστη». Αντίθετα, ήταν «λαλίστατος» όσον αφορά την προάσπιση της Ουκρανίας και την εχθροπάθεια κατά της Ρωσίας και του Πούτιν. Όταν δειλιάζεις να πεις την λέξη Τουρκία, τότε γίνεσαι επικίνδυνος. Όταν όμως επιτίθεσαι κατά της Ρωσίας με τέτοια εχθροπάθεια, την ώρα που η χώρα σου εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οφείλεις να μας πεις και ποιος θα πληρώσει το «λογαριασμό». Αντί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να υπερασπιστεί την Ελλάδα, στην ουσία «κήρυξε πόλεμο» εναντίον της Ρωσίας μέσα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, μιλώντας για αποστολή ελληνικών όπλων και «αγώνα μέχρι τη νίκη» της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Για ποιον λόγο ο κ. Μητσοτάκης εμπλέκει την Ελλάδα σε έναν πόλεμο που δεν την αφορά; Γιατί καθιστά την Πατρίδα μας «μέρος του προβλήματος» και όχι λύση στο πρόβλημα; «Δυστυχώς» για τον κύριο Μητσοτάκη και ευτυχώς για την Ελλάδα, η ιστορία ούτε «ξαναγράφεται», ούτε παραγράφεται».

